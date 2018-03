Tachenko: "El pop, en sus diversas formas, es difícil de vencer"

Tachenko son unos corredores de fondo dentro de la escena independiente nacional. Llevan más de diez años de trayectoria desde que Sergio Vinadé (ex de El Niño Gusano) y Sebas Puente unieran sus talentos en una cruzada personal: «La búsqueda de la canción perfecta», que ha devenido en filosofía de vida. En su último álbum, Misterios de la canción ligera, revisan su repertorio con una mirada acústica. Fuera bajo. Fuera batería. Solo guitarra, voz y teclado para lanzarse desnudos a resolver dichos misterios. Les acompañarán esta noche en la 12&Medio Alborotador Gomasio, presentando su tercer álbum (Luz y resistencia), y Camellos, con un vivo que anima a cantar a coro y con los pies en alto. Tres maneras distintas de entender el pop, un espíritu afín. Juntos en el Microsonidos, pero no revueltos. Esto huele a gran velada. Hablamos con Sebas y Sergio de Tachenko.

Acotemos el término. ¿Qué entendéis por ´canción ligera´? ¿Pop?

Nosotros queríamos referirnos a la canción melódica, aquella en la que prima la melodía por encima de todo lo demás –el concepto de música ligera es mucho más amplio–. Desde luego, pop y canción ligera están íntimamente ligados, porque la base de la música popular reside en ese mismo carácter melódico.

¿Cómo distéis con un título como Misterios de la canción ligera?

Que yo recuerde, se nos ocurrió a Sergio y a mí un sábado por la noche cenando, antes de ir a darnos una vuelta; creo que íbamos por el segundo vino. En todo caso, los títulos casi siempre se nos ocurren en fin de semana.

¿Cuáles serían los misterios?¿Habéis resuelto el caso?

Es un caso sin resolver. Lo seguiremos intentando en el próximo disco.

¿Es este, de nuevo, un intento más de dejar clara vuestra búsqueda de la «perfecta canción pop»?

Bueno, tenemos claro que esa perfección no existe; lo interesante es dar vueltas alrededor de esa idea, y de esa manera ir componiendo discos distintos.

¿Qué hay en este disco que no encontramos en otros de Tachenko?

Es un disco de versiones de algunas de nuestras propias canciones, pero en versión dúo: Sergio y Sebas tocando únicamente guitarras acústica y española, y teclados. Además, incluimos dos canciones nuevas.

¿Había intención de dar una segunda oportunidad a temas que quedaron en un segundo plano?

Más que una segunda oportunidad, eran canciones que se adaptan mejor a este formato. Sabemos que es algo puntual y que, una vez recordadas, van a quedar donde estaban; o igual alguna pasa al nuevo repertorio, esas cosas nunca se saben.... Ha sido un auto-homenaje, una alegría que nos apetecía darnos.

En la mayoría de las canciones del disco recurrís a una instrumentación justa. ¿Es esta una manera de acercaros a la raíz de la canción?

Era la idea inicial: desnudar las canciones para ir a la esencia de las mismas. Ambos componemos en casa, con nuestras guitarras, así que el estado natural de las canciones es esa desnudez. Lo demás viene después.

¿Qué nos podéis contar del nuevo disco de Tachenko?

Estamos terminando de mezclarlo, se publicará en primavera y va a titularse El don del vuelo sin el arte hermano del aterrizaje, y la semana que viene saldrá el primer adelanto, La pena capital, que tocaremos en la 12&Medio junto a Dos extraños, otro de los adelantos.

¿El pop ya no está de moda? ¿Han vencido el trap y el reggaeton?

Nosotros no nos sentimos vencidos por nadie, la verdad. Más que nada, porque no se trata de una lucha. El pop, en sus diversas formas, es difícil de vencer en todo caso: porque procede del término ´popular´, y lo popular difícilmente se puede obviar.