Artificiero: "Llevo el ethos del punk; crecí con él"

Alfonso Alfonso grabó siete discos al frente de Schwarz, además de haber colaborado con músicos de Can, Einstürzende Neubauten, Cuzo y Lüger, con quien montó el proyecto Farniente. En la actualidad canaliza sus inquietudes musicales con Artificiero, que publicó en el sello valenciano Verlag System una cassette de cuidada edición y, más tarde, su primer elepé, Masa negra, editado por la discográfica berlinesa Discos Atónicos.

Artificiero ofrece una suerte de electrónica esotérica y cinemática con voluntad de trance; el mismo ha denominado sus conciertos como 'Dopamina'; conciertos que nacen, como Artificiero, con la voluntad de traer a Murcia músicas que no se programan habitualmente. La idea es que todas se caractericen por tener una personalidad y una visión propias. Dopamina#1 tendrá como protagonistas al norteamericano Greg Fox, componente de proyectos tan influyentes como Liturgy y Zs, que abarcan desde el black metal al free jazz; Dava, el proyecto en solitario de Raúl Frutos (Crudo Pimento, The Ben Gunn Mento Band, LMO, etc..) y Artificiero, que pondrán en funcionamiento nuestros neurotransmisores del placer. Alfonso Alfonso nos lo aclara.



Con la batería de Greg Fox, este concierto servirá como pistoletazo de salida a un nuevo ciclo llamado Dopamina , tras el que estás tú. ¿Cuál es el espíritu que anima esta programación de conciertos? ¿Tendrá periodicidad?

La idea tras Dopamina es programar músicas que hoy día están prácticamente ausentes de nuestras salas y que se caracterizan por su personalidad e inconformismo, sin importar el estilo. No tendrá periodicidad fija; organizaremos un evento cuando nos apetezca y nos venga bien, aunque la respuesta de la gente tendrá mucho que ver en qué hagamos.

Esplendor Geométrico tomó su nombre de Marinetti. ¿Artificiero lo hace de Foucault? ¿Artificiero que desactiva una bomba, que hace artificios..., dónde te sitúas?

Un artificiero no es sólo quien desactiva una bomba, sino quien las manipula. Y a esos dos significados que mencionas se podría añadir un tercero, que sería un juego de palabras con el concepto 'arty'. Como siempre prefiero que cada uno saque sus propias conclusiones.

¿Has grabado en tu propio estudio con elementos analógicos?

Si te refieres a Masa negra, está grabado en casa usando hardware tanto analógico como digital.

¿No choca un poco trabajar en analógico para hacer algo vanguardista?

No veo la contradicción entre vanguardia y equipo analógico. Se ha hecho vanguardia usando un violín, un piano o una bañera llena de agua con un pato de goma dentro, todo ello muy poco digital. En el terreno de la electrónica tampoco me parece contradictorio, y ejemplos hay a cientos, desde Morton Subotnick hasta Pole, que hizo sus discos tomando como punto de partida un filtro analógico jodido, según dice la leyenda.

Elegiste el casete para tu primer lanzamiento. ¿Romanticismo, visión futurista?

Ninguna de las dos. La idea fue de Verlag System, el sello que editó la cassette y que fue quien me lo propuso. Aunque es verdad que era una idea coherente: la grabación la hice en un viejo 8 pistas Tascam de cinta de cassette.

¿Tu forma de componer es más intuitiva de lo que se pueda pensar?

Absolutamente, y siempre ha sido así. Yo no soy un compositor cerebral, tampoco podría serlo, ya que no tengo formación académica. Independientemente de lo sofisticado que pueda parecer mi lenguaje musical, llevo el ethos del punk; crecí con él.

Qué relación guarda Artificiero con Schwarz? ¿hay vasos comunicantes entre ambos proyectos?

Para mí todo es música, e incluso diría que es la misma música, porque mi forma de abordarla siempre es una. Lo que cambian son los vehículos. Algunas veces vas en autobús, otras en bicicleta y otras en tu propio coche, pero el destino es el mismo.

Tu primer elepé se llama Masa negra . ¿Cuál es su contenido?

Como hay algo de cierto en que escribir de música es como bailar de arquitectura, mejor que cada cuál saque sus conclusiones escuchándolo en Bandcamp.

En su día pusiste música a la película Metropolis y te encargaste del cierre del Ibaff. ¿Cómo fueron esas dos experiencias?

Muy diferentes. Poner música a Metrópolis en directo fue un desafío muy gratificante, y en cierto modo, sin tener relación con lo que hago ahora, sentó las bases para la idea de Artificiero. Lo del cierre del Ibaff fue infinitamente más sencillo, tanto por su facilidad técnica y musical –ya que no fue un directo ad hoc–, como por su corta duración. Pero en ambos casos me lo pasé muy bien.

¿Cómo se puede describir un live de Artificiero?

Ven a verlo y me lo cuentas.