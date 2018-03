Noise Box: "Mientras uno sea honesto, la esencia quedará intacta"

Ahora, los murcianos ya trabajan en su nuevo disco, pero mañana sus fans todavía podrán disfrutar de su trabajo más celebrado en la Sala 12&Medio de la capital del Segura.

Noise Box se llevó el premio a mejor álbum rock –por delante de M-Clan (Delta) y Crudo Pimento (Teleiste Mousk)– en la primera entrega de los Premios de la Música de la Región de Murcia. Los murcianos, que están en un gran momento, publicaron el año pasado Every picture of you is when you were younger, su disco más colorido y ambicioso hasta la fecha. Y aunque empezaron hace más de 18 años, han avanzado hasta dar a luz un álbum que les ha abierto por fin el camino hacia territorios más atmosféricos, alcanzando una personalidad destacada en el universo dream rock.

Tras su paso por el BIME City, el Festival Gigante, el Sonorama Ribera o La Mar de Músicas, se suben ahora al escenario del Microsonidos, donde les acompañarán Grande Days y Bobito, el supergrupo compuesto por miembros de Clara Plath, Ross y The Lawyers.

El pasado 2017 fue un año crucial para Noise Box: fichaje por Son Buenos, edición de Every picture of you is when you were younger, premio al mejor disco de rock... ¿Se os ha hecho justicia al fin?

Eso dependerá de lo que uno entienda por justicia. Creo que la acogida del disco ha sido muy buena, y que poco a poco nuestra música va captando más el interés del público y los medios. Pero no sabría hablar de nuestra música y su repercusión en términos de justicia. Nosotros hacemos la música que a nosotros nos hace sentir algo, e intentamos contagiar esa sensación a través de nuestros discos y nuestros conciertos, pero no sé si merecemos más o menos de lo que tenemos, y tampoco creo que sea sano planteárselo. Desde luego, en estos momentos estamos muy contentos en el punto en el que estamos, que no es un punto estático, sino un punto de crecimiento.

¿Es más fácil cerrar conciertos ahora con una agencia detrás? ¿Hay más posibilidades en el mercado internacional?

Desde luego que tener una agencia facilita esta tarea, además de que ayuda a sacarle el máximo partido a cada bolo a nivel de repercusión. En cuanto a hacer una incursión en el mercado internacional, es una idea con la que hemos coqueteado y no descartamos volver al Reino Unido alguna vez, aunque ahora mismo estamos más centrados en consolidarnos a nivel estatal.

¿Qué nuevos elementos habéis introducido en este disco?

Con respecto a nuestro anterior trabajo (Down in the sky) en ´Every picture´ nos recreamos mucho más en las texturas y atmósferas. Incorporamos nuevos ´juguetes´ a nuestro equipo y les sacamos mucho partido. También me atreví a ampliar mi registro vocal y adaptarme más a lo que necesitaba cada canción, cuidando mucho además la producción vocal a la hora de escoger efectos.

¿Cuál es la base del concepto que recorre todo el disco?

En él exponemos nuestra manera de afrontar el paso del tiempo. El disco tiene un tono nostálgico, pero no invita a vivir en el pasado, sino a usar ese sentimiento para darnos cuenta de lo importante que es disfrutar de lo que tenemos ahora, de todo aquello que echaremos de menos en el futuro.

¿En qué punto creéis que os encontráis ahora mismo?

Como comentaba antes, estamos en un punto de crecimiento, que es lo que nos hace sentir más vivos. Ahora mismo, trabajando en el nuevo material, vemos que nos queda territorio por explorar, y eso nos hace sentir muy vivos. Nuestra idea es no dejar de crecer nunca y afrontar nuevos retos disfrutando del camino.

¿Cómo se evoluciona manteniendo fiel la esencia de la banda?

La esencia de Noise Box es la honestidad. Mientras uno sea honesto y haga la música que tiene la necesidad de hacer, la esencia quedará intacta. Si hiciésemos un disco que sonara exactamente igual que nuestros primeros trabajos, pero que hiciéramos por mero entretenimiento o inercia, y no porque es lo que necesitamos hacer creativamente, la esencia se habría esfumado.

Nada Surf es una de vuestras bandas de referencia. ¿Qué ha supuesto participar en Tu aura brilla más: Let Go/Nada Surf, 15 Aniversario? ¿Por qué habéis elegido la canción Happy kid?

Nosotros adoramos a Nada Surf, y Carlos Hernández (Cosmic Producciones) lo sabe, por eso nos llamó para participar en el disco, y le estamos muy agradecidos. Let Go fue uno de esos discos que marcó una época de mi vida, mis años de universidad, y poder formar parte de un homenaje tan bonito junto a bandas a las que respetamos tanto es un sueño hecho realidad. Había bastantes canciones ya cogidas cuando elegimos la nuestra, pero es que no hay canción que no nos guste de ese álbum. Entre las que quedaban, elegimos Happy Kid, porque vimos que era la que más podíamos llevar a nuestro terreno; es la que podíamos hacer más nuestra manteniendo su esencia.

Noise Box se llevó el galardón a mejor álbum rock por Every picture of you is when you were younger en los Premios de la Música de la Región. ¿Cuál fue la sensación cuando dijeron vuestro nombre?

Sorpresa y subidón total.

¿Ha sido difícil mantenerse a flote todos estos años? ¿Llegasteis a pensar en dejarlo?

Ha sido difícil, claro. Hay que enfrentarse a muchos obstáculos, y a veces eso puede desgastar. Lo más difícil es poder compaginar familia, trabajo y música. Al final, el truco para no tener ganas de tirar la toalla es centrarse en disfrutar de cada paso que das como banda y de el hecho en sí de crear música y la satisfacción que eso reporta, en lugar de frustrarse por no conseguir alcanzar metas que a veces uno tiende a imponerse. Ponerse metas es bueno, pero hay que disfrutar de recorrer el camino, no depender de llegar hasta ellas para ser feliz.

¿Sensibles o sentimentales? ¿Cómo sobrevivir al amor en tiempos de Instagram?

Precisamente ahora que se tiende a hacer todo más rápido y a reducir todo a un vacío concurso de popularidad por redes, se hace más necesario que nunca potenciar aquello que nos hace humanos. Es el momento de ser más sensible y sentimental que nunca. Y también es el momento de ser inconformista y plantearnos qué tipo de sociedad y de personas queremos ser.

Creo que tenéis previsto meteros al estudio en breve. ¿Qué estáis preparando? ¿Sois más de directo o de estudio?

Nos encantan ambos. Yo en particular creo que disfruto aún más en el estudio. Todo el proceso creativo y la producción es lo que más me apasiona. Estamos muy ilusionados con el nuevo trabajo, y ya está tomando forma. Es pronto para poder dar muchos detalles sobre lo que la gente podrá encontrar, pero podemos adelantar que no nos vamos a quedar en nuestra zona de confort y que con Paco Loco el enfoque será diferente y dará un soplo de aire fresco a nuestro sonido. La idea es hacer un disco que capte la fuerza que transmitimos en directo.