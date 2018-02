Ramón Rodríguez: "La letra es la base de una canción, lo más valioso, lo más laborioso"

Ramón Rodríguez celebra hoy diez años de The New Raemon en Garaje Beat Club.

En mayo se cumplían diez años de la creación de The New Raemon, alter ego creativo con el que Ramón Rodríguez inició una trayectoria en solitario que le ha llevado a convertirse en una de las voces más interesantes de la escena indie estatal. Para celebrarlo, los sellos Bcore y Musicbus publicaron el doble álbum recopilatorio Quema la memoria, una selección personal de sus canciones a modo de resumen de los primeros diez años de carrera en solitario al margen de su trabajo en Madee. El disco es una extensión del libro del mismo título publicado por Lunwerg con todas las letras que el autor ha ido escribiendo estos años, todas ellas ilustradas y reinterpretadas por obra y gracia de la pintora Paula Bonet.

Pero Quema la memoria es también el nombre de la gira que The New Raemon y su banda al completo realizan por 13 ciudades celebrando estos 10 años, y entre las que se ha colado Murcia. Esta noche, en Garaje Beat Club, sonarán casi todos sus clásicos, los de sus cinco álbumes en solitario y alguna de los discos que publicó junto a otros compañeros como Ricardo Lezón de McEnroe o Francisco Nixon y Ricardo Vicente. Un show con lo mejor de su repertorio y acompañado por Marc Clos (percusión), Salvador D'Horta (bateria), Miquel Sospedra (bajo), Pablo Garrido (guitarra eléctrica), Marc Prats (teclado y voces). Ramón al aparato.

Quema la memoria es el título de tu álbum, y también como has bautizado la gira con la que The New Raemon celebran junto a su público estos 10 años de trayectoria. ¿Qué arde en el recuerdo de la última década?

Puede que aquellos primeros meses junto a Ricky Falkner y Ricky Lavado gestando el disco entre los tres. Guardo un hermoso recuerdo de aquella época; mucha camaradería y emoción.

¿Por qué un disco-libro como Quema la memoria justo ahora? ¿Ha servido para poder ordenar todo lo que ha ido pasando durante este tiempo?

Sí, ha sido precisamente para eso, para clasificar el trabajo hecho y así poder hacer otros.

¿La selección de canciones ha sido un dilema?

Sí. La duración del vinilo condicionó todo, y fue muy laborioso tener que sacrificar algunas por exceso de minutaje.

El título aparece en una de tus canciones, Tú, Garfunkel . ¿Es esta canción una síntesis de lo que es Ramón Rodríguez?

Esa letra me salió redonda. He escrito otras que me parecen más interesantes, pero supongo que ésta sería un pequeño resumen de lo que hago con mis cosas.

¿Ramón Rodríguez solo compone canciones alegres por equivocación?

Podría ser. Tengo dos o tres... de ochenta y cuatro.

Volviendo diez años atrás, ¿cómo se gestó aquel disco, A propósito de Garfunkel ?

De forma casual y con la presión de que el repertorio estuviera a la altura del productor: Ricky Falkner.

¿Dónde estabas entonces?

Dejando un trabajo que me hacía infeliz.

Me ha llamado la atención que los títulos de tus discos suelen mezclar elementos fantásticos, ciencia ficción e incluso referencias políticas. ¿Cómo casa esto con tus letras de corte intimista?

Soy Géminis.

¿Qué te resulta más costoso: escribir canciones o componer la melodía?

La letra es la base de una canción, lo más valioso y laborioso. El resto no me supone muchos quebraderos de cabeza.

¿Qué tal transcurrió la gira con Ricardo Lezón de McEnroe? ¿Acabasteis hartos el uno del otro?

Es imposible hartarse de Ricardo, es uno de los mejores seres humanos que habitan este planeta.

¿Cómo ha cambiado la industria y el mundo de la música en estos diez años?

No acostumbro a pensar mucho en eso, pero es cierto que ha cambiado bastante, sobre todo en cuanto a la forma de acceder a la música.

¿Y hacia dónde puede ir The New Raemon ahora?

Mientras pueda publicar discos y defenderlos en directo, seguiré con mis cosas; no busco más que eso.

En este último año se había hablado de una reunión de Madee e incluso confirmasteis que estabais preparando nuevo material. Luego anunciasteis cambios en la formación y... ¿En qué punto está ahora este regreso de Madee?

Estamos intentando poner de acuerdo a todo el mundo. Tenemos agendas y vidas dispares, pero algo haremos; somos amigos de toda la vida y nos gusta tocar juntos.

Creo que estás grabando un nuevo disco. ¿Qué puedes contarnos?

Ya está terminado. Se publica en septiembre y tiene el minutaje y el título más extenso hasta ahora.

¿Qué papel juega el sur, lo geográfico, en tu música y en tu proceso creativo?

Tengo familia y grandes amigos allí; también un público agradecido. Imposible no amar el sur.

¿En qué consiste este nuevo espectáculo que estás ofreciendo?

Un repaso a todos mis álbumes, tocando lo mejor posible para que la gente y la banda disfruten.