Beer Shooter, mucho más que cervezas artesanas

Después de mantener durante dos años su establecimiento de cervezas artesanas en la murciana calle de Correos, Juan Albaladejo Padilla, decidió desde el pasado mes de agosto, con el traslado a su nuevo local de la calle Victorio, en la zona de las tascas, dar un salto cualitativo a su espectacular oferta de cervezas artesanas y añadir el complemento gastronómico del maridaje con exquisitas tapas con una variadísima oferta de platos de la mejor cocina internacional.

La gastronomía se ha hecho un importante hueco en la oferta de Beer Shooter con los excelentes maridajes, que nunca serán los mismos pues varían todas las semanas, desde la croqueta, el montadito y los platos de queso de la semana.

Aunque siguen funcionando como tienda de cervezas (cuentan con casi doscientas diferentes referencias), en esta nueva etapa han amplado el número de grifos, con cinco barriles que van rotando y variando puntualmente.

Juan Albaladejo, que no trabaja con distribuidores sino que gestiona las cervezas directamente con 63 productores artesanales, cuenta con la ayuda de Ainoa Alegría Moreno tras la barra y Diego Armando Segura, en la cocina.

«To beer... or not to beer that´s the poin», reza uno de los carteles que adornan el local, que además de su amplísima variedad de cervezas artesanas también ofrece desde camisetas, hasta llaveros con los logos de las diferentes marcas de cervezas artesanales.

Una gran pizarra tras la barra varía todos los días para ofrecer las distintas tapas con sus correspondientes maridajes. Cada cerveza de barril nos costará de dos a tres euros y las tapas desde 1,50 a cinco euros con platos tan sofisticados como la crema de judiones de La Granja con panceta a baja temperatura, humus de berenjena laqueado con salsa japonesa, alcachofa rellena de cous cous con crema de queso Majorero o gambón argentino, panceta, algas y emulsión de berberechos.