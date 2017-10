"Cuando nos ponemos dramáticos nos decimos 'tranquilo, todo va a salir bien'"

"Cuando nos ponemos dramáticos entre nosotros, o nos preocupa algo, siempre tenemos la coña de "tranquilo, todo va a salir bien".

La banda murciana Viva Suecia está instalada en la cresta de la ola. Hoy reeditan, tras solo seis meses, su álbum 'Otros Principios Fundamentales', y acaban de ser nominados para Mejor Artista Español en los MTV EMA 2017

Su nuevo álbum entró en el puesto 12 de la lista de ventas, y fueron premiados en los MIN en la categoría de 'Canción del Año' con su ya millonaria en escuchas 'Bien por ti', perteneciente a su disco 'La Fuerza Mayor'. En menos de un año pasaron de tocar en salas pequeñas a llenar salas de gran aforo y estar presentes en los escenarios grandes de muchos festivales. Parece que las cosas no podrían ir mejor a la banda murciana, pero la racha sigue, y buena prueba de ello es la reedición de su último disco, producido por el actual rey Midas de la producción Carlos Hernández, que incluye un par de canciones inéditas.

Viva Suecia competirán contra Miguel Bosé, Kase.O, C. Tangana y Lori Meyers por los premios EMA, que tendrán como conductora de la ceremonia a Rita Ora, y viajarán a Londres el 12 de noviembre cuando sean retransmitidos en vivo a todo el mundo desde el SSE Arena de Wembley. Ojalá se vengan con el premio bajo el brazo; desde el comienzo de su corta e intensa carrera han logrado entre muchas cosas transformar el miedo en deseo. Hablamos con ellos sobre sus planes actuales y sus expectativas.

Acabáis de ser nominados para Mejor Artista Español en los MTV EMA 2017. ¿Qué os ha supuesto esta nominación?

Bueno, pues suponemos que además del escaparate que ha supuesto que nuestro nombre aparezca ahí, y de la mucha gente que de otra forma no hubiese sabido de nosotros, lo más importante es la ilusión y el subidón del hecho. Es una pasada estar ahí junto a artistas de ese calibre.

Habéis recibido el premio en los MIN dentro de la categoría 'Canción del Año', pasando de tocar en salas pequeñas a otras de gran aforo, y a estar en los principales festivales. Todo esto en un año. ¿Os da algún vértigo todo esto?

¿Vértigo? Ninguno. Todo lo contrario, todo esto nos sirve para saber que trabajando las cosas pueden pasar, que los sueños se cumplen. De todas formas, intentamos afrontar cada paso con seguridad e ilusión, sabemos que todo lo que está llegando es fruto no solo de nuestro trabajo, sino de que al público le transmite, se siente identificado con lo que hacemos y, bueno, de alguna manera, apoya el proyecto. No estamos solos en esto, la gente es la gran culpable, y esa gente es la red de seguridad que hace que el vértigo desaparezca.

Ahora reeditáis tras solo seis meses el álbum 'Otros Principios Fundamentales'. ¿Qué valor le concedéis a este hecho? ¿Apuntala vuestra consolidación como grupo?

¡Uy! A ver, todavía no hemos terminado de creernos el simple hecho de que se editara un segundo disco por parte de un sello como Subterfuge, más aún que haya tenido esta acogida. Pues imagina, todo esto de la reedición no nos lo creemos, joder, ¡es una pasada! Lo de que este hecho consolide o no a la banda es otro cantar, queda todavía mucho trabajo y mucha carretera para que eso pase. Es más, consolidarse suena un poco a 'acomodarse', ¿no? Mejor seguir así, que está muy bien.

¿De qué va 'Otros principios fundamentales'? Parece que esté relacionado con todo lo que os está pasando. ¿A qué suena?

Claro, es inevitable, no buscamos transmitir algo que no sentimos, nuestras canciones son sinceras. De hecho, el procedimiento es justo el contrario: de tal forma nos sentimos, así componemos. Parafraseándonos a nosotros mismos, "este disco va de vivir con el corazón en un puño, de la emoción, de todo lo que nos estaba pasando cuando lo estábamos componiendo". Eso de 'a qué suena' igual es muy subjetivo, suponemos que suena a una cosa u otra dependiendo de cada uno. Nosotros creemos que suena a rabia, a amor, a desasosiego, a cariño, a emoción, y a mucho ruido, pero nos gusta la idea de que a cada oyente le suene a una cosa distinta.

Habéis aprovechado para incluir dos temas nuevos ¿Guardan estas canciones alguna relación temática con el disco? ¿apuntan la dirección de un nuevo disco?

No creemos que guarden ninguna relación especial, salvo que son canciones compuestas relativamente cerca en el tiempo. Entre la grabación del disco y la grabación de estas dos canciones, apenas ha pasado medio año, y esto ya las hace canciones de una misma época de la banda. No tenemos ni idea de cómo será el nuevo disco ni si seguiremos esta misma tónica. Nos dejaremos llevar como hemos hecho hasta el momento.

¿Cómo surgieron esas dos canciones ('Ahora tú', 'Casi todo')?

Teníamos la oportunidad de entrar en estudio y grabar una canción para una marca. Es una movida en la que te metes a grabar un solo día, lo que salga. Nos dieron la posibilidad de hacer una versión de alguna de nuestras canciones ya grabadas, o de hacer alguna inédita. Joder, no sé, nos parecía un desperdicio dejar pasar la oportunidad, así que nos metimos un par de días (quizás tres) en el local de ensayo a componer algo y salió 'Casi todo'. Fue todo muy rápido, tanto el proceso de composición, como el de grabación. Nos gustó tanto que decidimos regrabarla con el tiempo y con los detalles que se merecía, bajo la producción de Carlos Hernández y en el estudio de Antonio Illán. Coincidencia, que por aquellos días nació la hija de Jess, y bueno ya se sabe qué pasa cuando nace un bebé, hay que hacerle una canción (risas), así que aprovechamos para grabar también 'Ahora, tú', y que esas dos canciones salieran en un 7", un formato que nos encanta, por aquello del romanticismo, y que teníamos pendiente. Subterfuge quiso incluirlas en la reedición de 'Otros Principios Fundamentales', y nosotros encantados.

"Ahora hacemos tantas cosas que antes, por temor irracional, dejamos de lado€" ¿Qué os ha proporcionado esa determinación?

Evidentemente hemos perdido muchos temores y esa inseguridad del principio y hemos ganado muchísima confianza. Esto va por ahí, siempre hemos hecho las cosas pensando primero en nosotros, pero ahora con muchas menos dudas.

¿Qué hacéis para mantener los pies en el suelo?

Trabajo, trabajo, y más trabajo. Nos encanta lo que hacemos y, precisamente, todo el respaldo que tenemos nos obliga a tener los pies en el suelo, darlo todo y ser muy consecuentes con la gente que nos sigue, que es la que nos ha puesto donde estamos. Ser cada vez mejor banda en todos los aspectos es algo que nos obsesiona. Eso te mantiene con los pies en el suelo, la responsabilidad.

Nuevamente habéis contado con la producción de Carlos Hernández. ¿Qué os ha proporcionado trabajar con él?

Carlos es una persona que nos ha dado mucho equilibrio como banda, nos ha ayudado a creer más en nosotros y en lo que hacemos... Es muy importante esa labor en un productor; no solo es tocar botones en la mesa de mezclas. Además de que ha consolidado nuestro sonido y, por supuesto, en el plano personal hemos encontrado a una persona de diez. Para nosotros es algo importantísimo.

¿Ha ayudado en vuestro despegue empezar con Paco Román como productor y tener después a Carlos Hernández?

Son grandes decisiones que tomamos con mucho cuidado. Somos muy partidarios de la figura del productor y muy conscientes de su importancia. Así que sí, ambos han influido muy positivamente en la evolución de la banda. Teníamos claro desde el principio que el proyecto tenía que tener la mayor profesionalidad y calidad posible, por eso elegimos a Paco, y la continuación con Carlos también ha sido inmejorable.

¿Cómo fue la grabación de este segundo disco? ¿La resaca del éxito supuso algún tipo de presión?

Creo que somos una banda que nos crecemos con la presión, porque nos encantan los retos. Ser artista forma parte de esto, de estar fuera de la zona de confort constantemente y asumir responsabilidades. Así que afrontamos la grabación del segundo disco con los nervios lógicos de estar ante un momento importantísimo, pero a la vez ilusionados y felices por vivir algo tan bonito y rodeados de un equipo humano fenomenal.

Si en 'La fuerza mayor' cantabais "con los años, lejos de aprender, nos apuñalamos", esta vez lo que os "retuerce por dentro" aparece suavizado por "una luz final de esperanza". ¿Os cuesta hacer canciones alegres?

Siempre decimos que las canciones más bonitas salen cuando uno está en la mierda, tratando de salir a flote y enfrentándose a problemas. Es así, es una realidad que se mantiene en el tiempo a lo largo de la historia de la música moderna. Pero sí, es verdad que 'Otros Principios Fundamentales' tiene ese atisbo de luz y de esperanza que refleja muy bien nuestro carácter y nuestra forma de ver la vida, que tiene momentos de dolor y momentos de luz. Es bonito viajar por una canción triste y que al final esa misma canción te dé una posible solución. Cuando nos ponemos dramáticos entre nosotros, o nos preocupa algo, siempre tenemos la coña de "tranquilo, todo va a salir bien".

Por cierto, ¿elegir los títulos os supone algún quebradero de cabeza?

Pues lo cuidamos mucho, tenemos de hecho un grupo de Whatsapp solo para eso€ Y le damos mil vueltas, pero, bueno, es la tónica general. Consenso y mil vueltas a todo es una de las marcas de la casa de Viva Suecia.

Tres años han bastado para que todo el mundo hable (bien además) de Viva Suecia ¿Os sentisteis alguna vez desanimados con la música en vuestros anteriores proyectos?

Siempre hay momentos de flojear, pero la realidad es que no valemos para estar sentados en casa viendo la tele o haciendo algo que no nos emocione; va en la personalidad de cada uno y, al final, te vuelves adicto a VIVIR con mayúsculas, eso es la música: aunque fracases, es elegir VIVIR.

¿Han cambiado vuestras rutinas, vuestras vidas con el ritmo frenético que lleváis? ¿Cuáles eran vuestras pretensiones, vuestros sueños, cuando formasteis Viva Suecia? ¿Habéis conseguido vivir de la música?

Es inevitable que, cuanto más trabajo y más conciertos tenemos, más cambio se produce. No había pretensiones cuando se formó el grupo, simplemente disfrutar un poco de la música como si de un hobbie se tratara. Y bueno, vivir de la música es complicado, aunque se puede especular con esa idea, y planteárselo seriamente en poco tiempo puede ser una opción.

Supongo que vuestras dinámicas de trabajo han cambiado mucho últimamente. ¿Llevar una banda supone mucho trabajo?

Bueno, es evidente que cuantas más fechas tienes más se trabaja. Viva Suecia no va a parar, por lo que la banda se profesionaliza inconscientemente a medida que pasan tiempo y circunstancias.

¿Os identificáis con el 'indie'?

En cierta medida sí, pero a nosotros nos gusta más la idea de que hacemos 'rock', así en general, para no etiquetarnos.

¿Qué es lo mejor, lo que más habéis disfrutado de lo que os ha ocurrido hasta ahora?

Bueno, hay muchos momentos con los que quedarse, sobre todo la respuesta de la gente en conciertos en los que nosotros pensábamos que no la iba a haber. Eso es increíble.

Tenemos noticias de que hay nuevo material en la cocina. ¿Qué nos podéis contar? ¿Coqueteáis con la electrónica?

Bueno, lo nuevo son estas dos canciones que se estrenan este mes de octubre, que van a servir para reeditar nuestro último disco y para poner la guinda a algo que le hemos puesto mucho cariño. Ya veníamos jugando con la electrónica, preparamos hace un tiempo con Paco Ganga de Lofelive unas bases para algunas canciones que tocamos en acústico. Además, estamos con una cosa que muy pronto desvelaremos. ¡Sorpresa!

¿Cómo describiríais vuestro momento actual?

Vivimos un momento increíble que hay que disfrutar siendo conscientes de que hay que seguir trabajando más y más. Vamos, en una nube.

Me gustaría ver a Viva Suecia recogiendo el premio desde el SSE Arena de Wembley. ¡Buena suerte, amigos!

¡Jajajaa ¡Que así sea! ¡Gracias!