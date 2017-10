Bienvenida con acento escocés

Esta noche se celebra una nueva edición del Welcome Estrella de Levante, festival de día único que nació con la voluntad de dar la bienvenida a los universitarios de cara al nuevo curso. Pero, esta vez, estamos ante una de las ediciones más potentes que se recuerdan. Lo encabezan nada menos que los escoceses Franz Ferdinand, bien escoltados por León Benavente y los murcianos Viva Suecia, que van lanzados en una carrera meteórica. Si bien es cierto que no hay mucha imaginación en montar un cartel como este –hace tan solo unos meses que León Benavente y Viva Suecia actuaban juntos en la 'noche indie' del Teatro Circo–, no se puede negar el tirón de ambos, así como –y especialmente– el interés que despierta la banda de Alex Kapranos. De hecho, las entradas están agotadas desde hace algunos días.

Y es que hace cuatro años que Franz Ferdinand no pisaba los escenarios de nuestro país; dato que rompieron tras ser confirmados como uno de los platos fuertes del Low Festival de Benidorm, que se celebró el pasado mes de julio. Se trata de una de las bandas de indie-rock británicas más reconocidas por público y crítica en lo que llevamos de siglo; y lo son prácticamente desde su debut discográfico en 2004, cuando se convirtieron en una de las sensaciones en Reino Unido, expandiendo su infeccioso sonido por todo el continente europeo de la mano de temas como Take me out, Do you want to o No you girls.

El suyo es un indie-rock bailable, con influencias de sonidos como el dance-rock o el funk, con una etiqueta única que ha creado escuela en numerosas bandas surgidas en la última década. Su última referencia hasta la fecha es Right thoughts, right words, right action (2013), con el que demostraba una vez más su talento a la hora de escribir canciones de melodías efectivas y de una calidad indiscutible.

Contemporáneos de bandas como Interpol, The Strokes y The Libertines, su última aportación hasta hace unos días databa del año pasado, cuando publicaron Demagogue, un tema dedicado a Donald Trump que formó parte del 30 days, 50 songs, un programa con medio centenar de canciones compuestas en contra de la candidatura del actual presidente norteamericano. Sin embargo –y con esta salvedad– los escoceses iban camino de los cuatro años de parón compositivo hasta que en mayo anunciaron una gira por Norteamérica y la incorporación de los dos nuevos miembros –Dino Bardot (guitarras) y Julian Corrie (teclados, sintetizador y guitarras), en sustitución de Nick McCarthy–, lo que parecía aventurar un nuevo trabajo de la banda.

Y así ha sido. Para gozo de sus seguidores, Franz Ferdinand lanzó anteayer el primer adelanto de Always Ascending, un disco que, eso sí, no llegará hasta el 9 de febrero del año que viene. Dice Alex Kapranos que este nuevo álbum es «una mezcla homogénea de futurismo y naturalidad», y este primer single –del mismo nombre que el disco– es una buena muestra de ello: quizá uno de los temas más festivos de su carrera, que vuelve a acercarles a LCD Soundsystem y que puede volver a situarles en el mapa, algo que el disco anterior (injustamente) no logró.