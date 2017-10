«El sentido de esta gira es la celebración de un disco, y dura lo que dure la gira»

Surfin´ Bichos, el grupo albaceteño formado a finales de los 80, proponía una lectura del rock tan espinada y abrupta como fascinante. Previos a toda la explosión indie y disueltos en 1994, se bifurcaron en Chucho y Mercromina. En 2017 celebran, reeditándolo, el 25º aniversario de Hermanos carnales (1992), uno de los discos cruciales del pop-rock en español, y publican además una caja recopilatoria (El mundo por los pies: Surfin´ Bichos 1988-1994). Tras volver a los escenarios en una gira que ha pasado por San Isidro, el Primavera Sound y el FIB, continúan ahora actuando en salas; arrancan en Murcia revalidando la vigencia de su repertorio. Fernando Alfaro, cantante y principal compositor del grupo, responde a nuestro requerimiento.

¿Cómo se os recibe tras 25 años?

Muy bien. Empezamos en las fiestas de San Isidro en Madrid. Vamos de fiesta en fiesta. Espero que en Murcia también sea una fiesta. Yo creo que seguro.

Seguro.

Y hasta ahora han sido todo festivales, en espacios abiertos, ante un público amplio, aunque en realidad, sobre todo al Primavera Sound y al Benicassim, el público que había en nuestro concierto venía a vernos. Eso lo notas enseguida. Gente que está ahí curioseando o de paso, o se están haciendo selfies€ Eso lo ves, y cuando está la gente metida en el rollo lo notas también. Ahora empezamos la gira en salas: en Murcia es el pistoletazo inicial de la gira por salas. El 17 de diciembre creo que es el último, en Mieres, un concierto que quisieron prohibir.

Efectivamente. ¿Qué ocurrió?

Cuatro rayaos que se dedicaron a investigar en tuits de hace 5 años, que además eran chorradas inmensas por mi parte. Me metía con gente del PP, pero de una forma bastante light. Hubo otros posteriores que eran mucho peores, no sé cómo no sacaron aquellos. Fue una especie de tontería que no llegó a más; no estaban en disposición de prohibir el concierto, pero por lo visto, el cantante Francisco iba a tener tiempo atrás un concierto en Gijón, y poco antes se despachó, también por Twitter, con una serie de insultos, contra Mónica Oltra, de Compromís, y entonces el grupo que regía el Ayuntamiento rescindió el contrato. Querían aplicar una especie de venganza por Francisco.

¿El 25º aniversario de Hermanos Carnales es el motivo fundamental, o era una excusa?

Es más bien al revés. La reunión es por el disco. Nos vemos mucho, pero como cada uno está embarcado en nuestros propios proyectos de grupos y en solitario, tampoco habíamos sentido necesidad. Fue precisamente la efemérides del disco lo que nos movió.

Mirando Hermanos carnales, un disco tortuoso y magnético (así se ha definido), ¿cómo ha sido el reencuentro con este álbum?

El tratamiento que les da a las canciones es diferente al que les diste en su día. Hay canciones que me gustan bastante más como las estamos tocando ahora que como las grabamos en su día. Yo supongo que siempre habrá un componente de apego a lo que fue, y que forma parte de nuestra biografía.

¿Se podría decir que han adquirido nuevos significados?

Eso siempre€ El lenguaje permite ir poniendo minas. En muchos casos, son minas puestas conscientemente. En otros casos, se te han caído del bolsillo y luego te las encuentras, y el que las ha escrito de repente se encuentra con los fogonazos.

¿Cómo recuerdas la gestación de Hermanos Carnales?

Pues febril en muchos sentidos. Yo en aquel momento iba a mil por hora en todos los aspectos. Era un disco en el que yo quería meter toda la carne en el asador. El grupo estaba empezando, estábamos aprendiendo juntos a tocar.

¿Cómo se ha mantenido la relación con vuestros seguidores?

La gente que descubrió a Surfin´ Bichos en gran parte ha seguido nuestros proyectos posteriores. Esto lo sé por la gente que contacta contigo después de un concierto; hoy en día todo eso es más fácil a través de redes sociales... Creo que conseguimos una especie de enganche mutuo que ha hecho que a través de todos estos años el gusanillo perviva, esa cierta punzada que yo no entiendo como nostalgia, sino que es algo más fuerte.

En 2018 cumpliréis 30 años como banda. ¿Estais pensando algo especial, un disco con canciones nuevas, un disco en directo?

El sentido de esta gira es la celebración de un disco, y dura lo que dure la gira. Con esa perspectiva no tiene sentido grabar temas nuevos... Pero con Surfin´ Bichos lo de un disco en directo, puede que sea buena idea.

¿Qué has dejado aparcado mientras estás con esta gira?

Estoy preparando un disco que se llama Sangre en los surcos. Grabé parte con Paco Loco en Puerto de Santa María y parte en Barcelona con el productor con el que grabé mi último disco. También Joaquín Pascual va a sacar su propio disco a primeros de año, y Burrito Panza también graba con Paco Loco y saca disco. Hemos parado un tiempo, pero estamos preparando planes de oscura gloria futura.

¿Podrías definir en pocas palabras Hermanos Carnales?

Yo diría ambición, extremos, amor, dulzura y€ Como diría yo€ Profecía.