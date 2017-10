El delicado juego de la mente de Blass llega al Teatro Romea

La magia de Jorge Blass aterrizará durante dos días en el Teatro Romea. El famoso mago intentará conquistar al público murciano con los ´trucos´ de su espectáculo Palabra de Mago, su última producción teatral: una reflexión sobre todo lo que rodea al mundo de los magos.

Así, Jorge Blass parte de dos preguntas opuestas: «¿Somos los magos personas honestas? ¿O somos unos tramposos?».

El mago español más internacional pasó ayer por LA OPINIÓN para responder a las preguntas de los lectores. El ilusionista reconoció haber empezado a practicar la magia a muy temprana edad, con el popular juego entre los niños ´Magia Borrás´. «No puedo parar desde entonces», afirmaba.

Aunque le gusta todo tipo de magia, Blass se ha dedicado más en los últimos tiempos a la magia de escena, aunque ha hecho mucha magia de cerca, «incluso en la calle», a pesar de que actualmente se dedique más al teatro. «No obstante, el mago debe dominar diferentes lenguajes», explicaba Jorge Blass.

Precisamente, este año Blass cumple 25 años haciendo magia, desde que empezó a los 12 años con su maestro, Juan Tamariz, y a los 15 hizo su primera actuación. Aunque estudió Psicología, nunca se dedicó a ello, según relataba, por lo que con 20 años creó su empresa con la que empezó a producir sus espectáculos.

«No me suelen gustar los magos más conocidos, no les encuentro valor artístico y los trucos de magia que hacen no me gustan mucho. Prefiero a los magos desconocidos», contaba sobre sus preferencias en el mundo del espectáculo. «Ojalá en un futuro pueda dar clases de magia», añadía, como proyecto de futuro.

Aunquer reconoce que la magia es muy orgánica, por basarse en principios de «ingenio y astucia», Jorge Blass utilizará en el Romea herramientas como las redes sociales, para que su espectáculo sea más interactivo. Además, «haremos nevar en el teatro. Va a nevar en el Teatro Romea. Crearemos un espectáculo visual muy bonito».

Respecto al poco espacio que tienen los programas sobre magia en la televisión, el joven cree que debería tener más, aunque «a veces la televisión es enemigo de la magia, porque se consumen muchos números, se trabaja a otro ritmo».

Blass asegura que los magos son «auténticos manipuladores de la percepción. Nuestro trabajo consigue hacerte ver y creer lo que nunca has visto. Lo cierto es que aunque juguemos con las mentes, somos gente de fiar, siempre avisamos de que te vamos a engañar, y lo hacemos con cuidado».

Partiendo de esta base, el mago aparecerá en el Romea durante una hora y media, para ilusionar al público con su ´Palabra de Mago´.

Jorge Blass ha charlado con los lectores