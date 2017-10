Capercaillie, música celta para gourmets

Sean Connery dijo en una ocasión que la garganta de Karen Matheson, la voz del septeto Capercaillie, parecía tocada por la mano de Dios. La oportunidad para comprobarlo llega hoy al Teatro Circo, a partir de las 21.00 horas.

Capercaillie revitalizó la música de Escocia y logró llevar por primera vez a las listas de éxitos del Reino Unido un canto ancestral de su tierra. Tras ser descubiertos en una sesión del Mull Music Festival en 1983, la joven banda tenía una semana para ponerse un nombre; decidieron llamarse Capercaillie - una gran, rara y muy hermosa ave escocesa parecida al urogallo-. Comenzaron a generar mayor atención con su álbum de debut, Cascade (1984). Posteriormente, Crosswinds (1986) y The Blood is Strong (1988) ampliaron su reputación como una emocionante nueva fuerza, combinando fidelidad a las raíces profundas de la tradición, con ritmos y texturas instrumentales adaptadas del pop y de la música baile.

El debut de Capercaillie (que encabezan Karen Matheson y el acordeonista Donald Shaw) con Survival Records, Delirium (1991), supuso la consolidación a muchos niveles.

Ahora Capercaillie vienen a presentarnos At the heart of it all, el álbum del 30 aniversario de la banda que revitaliza el tesoro musical de siglos de canciones folclóricas híbridas, enriquecidas por convincentes arreglos contemporáneos junto con una serie de invitados especiales que representan lo mejor de la floreciente escena musical escocesa.