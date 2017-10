Crepúsculo: "Me gusta no encasillarme y sobre todo no aburrirme"

Joe Crepúsculo es el alter ego del músico catalán Joël Iriarte. Singular como siempre en su mezcla de tendencias, su fórmula tira de lo más popular; mezcla cumbia y bacalao, rumba y reguetón, tecno y flamenco, con un punto artístico que lo ha convertido en ´musa´ de grandes realizadores de la industria del videoclip, como Luis Cerveró. En 2015 compuso un ´himno´ para Podemos que gustó a Errejón, pero no a Iglesias. 'Disco duro' es su octavo álbum en nueve años, y le muestra como una persona con sensibilidad, letras inteligentes y sentido del humor que ha tenido provechosos encuentros con músicos ajenos al linaje indie, como pueden ser El Canijo de Jerez, Las Negris o Tomasito. El Crepus es un icono del pop electrónico estatal que vuelve hoy a las nueve de la noche a Murcia, al Auditorio Parque Fofó, tras la suspensión en el WAM Estrella de Levante. Mostaza Gálvez abrirán el concierto.

Disco duro es ya tu octavo álbum en nueve años. ¿De dónde sacas el tiempo para grabar?

Entre conciertos, durante la semana, me gusta grabar durante la mañana y la tarde. Me considero un artista solar porque no suelo hacer música por la noche.

¿De qué va el título de Disco duro?

Hace referencia a varias cosas a la vez; por un lado al formato de los discos y su posible desaparición en el futuro, a un género, y también al concepto de los discos en sí, que tienen que contener muchas canciones y tener algo parecido a un concepto común.

¿Tienes mucha disciplina para el trabajo?

Me gusta levantarme y después de desayunar escuchar lo que hice ayer y pulirlo. Me imagino que eso es algo ciertamente disciplinar.

En el año 2011 salió tu nuevo ritmo, pero no funcionó del todo. ¿Es lo que tiene ser un adelantado? Y ahora Maluma se lo está comiendo todo. ¿Qué te parece?

Bueno, me imagino que no supimos explicar bien de qué trataba este disco y por qué nos habíamos decantado al latinismo. De todos modos, íbamos a lo latino de una manera muy particular y nada mainstream, como lo que se escucha ahora.

¿Qué opinas del trap? Tú lo has trabajado un poquito.

La verdad es que me parece interesante y me agradan muchas cosas que hay por ahí.

Disco duro está teniendo muy buena respuesta. ¿Crees que has acertado ¿Es el disco más completo que has publicado?

Para mí sí, porque es el último, además porque se han dado muchas cosas a la vez para que todo remara hacia la misma dirección, y cuando eso pasa da mucha alegría.

El humor y la ironía siempre están ahí. ¿Tus canciones, de alguna manera, te reflejan?

Sí, quiero que mis canciones tiendan hacia lo que yo me considero que soy, y en eso no puede faltar el humor, claro.

Has aparecido acompañado en algunas actuaciones por Tomasito. ¿Qué os une?

Nos une amistad, y al menos por mi parte, soy un gran fan de su música, de su persona y todo lo que hace. Para mí es un placer poder hacer cosas con él, y espero poder seguir.

Parece que no les gustó el ´himno´ que les compusiste a Podemos (bueno, a Errejón creo que sí). ¿Era muy moderno y no lo entendieron?

Bueno, creo que el jingle (nunca se habló de himno) hizo su función, y me alegro de ello. Yo diría que no son nada indies, creo que van más por el rap, pero tampoco sé.

Tienes el disco rumbero, el bakala, el latino... En Disco duro parece que hayas ampliado el espectro. ¿No quieres que te encasillen en un género?

Me gusta no encasillarme pero sobre todo me gusta no aburrirme, me imagino que tal vez por eso siempre prefiero hacer cosas nuevas.

Me da la sensación de que hay menos bpms en tus últimos discos. Hasta hay temas lentos como Rosas en el mar. ¿Había intención de bajar la marcha?

Siempre ha habido temas lentos en mis discos. Quizá en este los temas rápidos son menos rápidos; eso me ayuda a trabajar otras cosas que tienen más que ver con el dinamismo y las intensidades.

Llevas una década vertiginosa de hiperactividad creativa.

Es un sueño, estoy muy contento de poder llegar a tanta gente y que disfruten con mis idas de olla.

Has pasado por varios sellos, ¿eres difícil o lo es la industria indie?

Eso era porque no conocía a Liñán y el Volcán Música. Ahora ya estoy en casa.

Háblame de Pisciburger. ¿Cómo surgió la idea?

Es una especie de hamburguesería y piscina a la vez donde va la gente a pasar las resacas y disfrutar del verano. Nada más.

Defines tus conciertos como una ´Circo-fiesta´. ¿Hay algo de dirección o es todo espontáneo?

Es una mezcla de espontaneidad deshilada y direccion.