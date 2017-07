Gerardo Navarro: "Atrevimiento, madre del desconocimiento"

Valencia. 1975. Es un apasionado del mar desde niño y ha conseguido hacer de su afición su profesión. De chapista pasó a ser buzo profesional e instructor de apnea. Conoce los fondos marinos de nuestra Región, centímetro a centímetro, desde que se trasladó a vivir a San Pedro del Pinatar hace siete años.

No cabe la menor duda de que Gerardo Navarro vive por y para el mar desde que tiene uso de razón y ni se lo pensó cuando le propusimos bucear en la fuente de La Redonda para hacer la fotografía que ilustra esta página. Dejó su trabajo de chapista para dedicarse a su vocación como buzo e instructor de apnea en ´Apnea Murcia´. Mantiene el blog Algranazul, una especie de diario personal donde escribe y da consejos sobre la apnea. Hace cuatro meses que ha sido padre «y nada más salir del hospital me lo llevé a la playa junto a mi mujer, Lucrecia. Quería que lo primero que viese mi hijo fuese el mar».

¿Cómo descubriste el buceo?

Desde los siete años. Un día llegó mi padrasto a casa con un macuto y un arpón de pesca submarina. Él se iba a pescar y yo le perseguía como un gato saltando por los espigones. Cuando capturaba piezas yo las recogía y las limpiaba y luego practicaba submarinismo en la bañera de casa. Empecé a aprender a nadar y a respirar con el tubo. Mi primer arpón me lo compraron con once años. Después me preparé como instructor deportivo, buzo profesional e instructor de apnea. Me di cuenta que tenía facilidad como formador. Santi López Cánovas es la persona de la que más he aprendido en el mundo de la apnea.

¿Cuánto tiempo aguantas bajo el agua sin repirar?

Para ser instructor el mínimo es cuatro minutos y medio. Yo aguanto hasta 5,25. No es mucho y no entreno eso. No me gusta competir, prefiero dedicarme a la gente. Cuando se compite por aguantar más buscando el límite nos exponemos al temido síncope. Los que los sufren por batir marcas lo hacen por ignorancia y falta de formación. Yo siempre digo esta frase: El atrevimiento es la madre del desconocimiento. La apnea siempre se tiene que practicar vigilado por otra persona.

¿Por qué eliges la apnea?

La apnea es una forma de vida. Es el autoconocimiento de uno mismo. Tiene una parte muy espiritual. Es el arte de la desconexión y entrar en ti mismo.

¿Has tenido algún susto?

He vivido muchas historias bajo el agua pero la vez que más me asusté fue cuando mi mujer me dijo que estaba embarazada (risas). La samba y el síncope van unidos, vienen por bajos niveles de oxígeno. Si tienes conocimientos se pueden evitar y no llegar al límite.

¿A cuántos metros has bajado?

Mi récord está en 47,8 metros. Volvemos a lo mismo, tampoco es mucho. Para ser instructor es suficiente con 40 metros. No me gusta competir. Lo que yo he conseguido está al alcance de cualquiera con sacrificio y pasión por el mar.

¿Conoces los fondos de la Región?

Centímetro a centímetro. Son espectaculares Cabo Cope, la Isla del Fraile, la pared de la Azohía o Cabo Tiñoso. He pasado once horas buceando allí.

¿Y el Mar Menor?

Ha sido un desastre el haber estado un año con el agua negra. Todos se echan la culpa pero nunca vamos a saber quienes han sido los auténticos culpables. Ahora parece que se está recuperando pero no me extrañaría que volviésemos a las mismas.

¿Hasta qué edad se puede practicar la apnea?

Yo quiero vivir al menos cien años y practicarla hasta ese día.

DE PUÑO Y LETRA