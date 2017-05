Festival WAM: Indie y cantera murciana

La sombra del SOS 4.8 es alargada y los tentáculos del indie llevan algunos años colándose en los reproductores del público general. Pero el malogrado festival no solo ha dejado un hueco para Producciones Baltimore (organizadores del Low, entre otros), sino también un sendero por el que volverán a transitar algunas de las bandas del género más destacadas del país. Es aquí donde entran en juego los Lori Meyers y su retahíla de himnos festivaleros. Vendrán con su nuevo álbum debajo del brazo, En la espiral –disco que presentaron en la Sala Gamma hace menos de un mes–, pero a buen seguro no faltarán sus temas más sonados, como Mi realidad. Y eso siempre es de agradecer en un evento de este tipo.

En la paleta de color indie del WAM - Estrella de Levante tampoco faltarán los mallorquines L.A., asiduos a este tipo de llamadas; el reputado Sr. Chinarro; los cuasi murcianos Varry Brava y La Habitación Roja, veteranos en la escena y pertrechados con su último trabajo: Sagrado corazón, publicado el pasado año, con un mensaje claro: «Rompemos una lanza en favor del acto de amar, de sentir a flor de piel, de relacionarse, en contraposición a los tiempos de la corrupción, del rencor, del maltrato y del odio que destilan nuestro día a día y las redes sociales». Coetáneos de los valencianos, y compatriotas de Lori Meyers, Niños Mutantes completan la lista de veteranos del indie nacional en plena gira de presentación de su disco Diez, un trabajo mucho más denso que a lo que nos tenían acostumbrados y un deje más rockero de lo habitual que le da un plus a su puesta en escena.

Aunque, por supuesto, no todas las propuestas del WAM hay que buscarlas en comunidades vecinas. El peso de la música murciana vuelca la balanza del lado regional y, ante semejante tesitura, no podían dejar de subirse al escenario Sean Frutos y los suyos. Second volverá esta noche (a partir de las doce y media) a la ciudad que les vio nacer después de varios meses –demasiados para sus fans– en uno de los conciertos más esperados del festival. Aunque si hay un grupo capaz de disputarles el trono del indie murciano ese es Viva Suecia, que se han colado en el cartel del WAM a última horas –ayer– tras la inesperada baja de los barceloneses Sidonie «por problemas logísticos ajenos a banda y festival». Rafa Val y compañía son una de las bandas de moda en nuestro país, y su álbum debut, La fuerza mayor (2016), les ha colocado como la banda novel más escuchada en Spotify. Además, su tema Bien por ti fue elegida canción de 2016 en los Premios de la Música Independiente y su segundo trabajo, Otros principios fundamentales –presentado también en Murcia hace apenas unas semanas en el Teatro Circo, coincidiendo con las Fiestas de Primavera–, marcha camino de consolidarles en la zona noble del indie nacional.

El escenario Thunder Bitch es el elegido para la mayoría de estos conciertos, aunque será un clásico del rock sin adjetivos el que inaugure hoy (a partir de las seis y veinticinco de la tarde) sus tablas, de la mano de Josele Santiago, quien ya anoche en Garaje Beat ofreció un adelanto en acústico de lo que será el concierto. Hablamos por supuesto de Los Enemigos, uno de los nombres con más solera del festival; y lo mejor es que, después de tres años desde su último trabajo de estudio, el concierto promete clásico tras clásico. Lo mismo ocurre con Fangoria, más de un año después de la publicación de Canciones para robots románticos. Se les espera por el escenario Estrella Levante, el principal, esta noche a partir de la una y veinticinco de la madrugada con la icónica Alaska al frente.

Los ingleses White Lies, uno de los cabezas de cartel del festival, completan junto a Future Islands, Editors y The Magician la programación del viernes en este escenario. Llegan a España cargados de energía tras presentar, a golpe de sold out, su álbum Friends en su gira norteamericana y son uno de los favoritos de la organización del WAM. El sábado será la cantautora malagueña Anni B Sweet quien inaugure el espacio Estrella Levante, para dejar paso a La Habitación Roja, los Lori, Orbital, Trentemøller y, para no perder el tono electrónico, los guipuzcoanos Delorean.

La propuesta más alternativa del WAM la componen los vizcaínos Belako –ojo al que puede ser uno de los directos más potentes del fin de semana–, los inclasificables Joe Crepúsculo y Pablo Und Destruktion y el ´subnopop´ del televisivo Carlos Areces y Aníbal Gómez, dúo más conocido como Ojete Calor.

El resto del programa de La Fica está conformado por grupos de la Región, entre los que destacan Perro, Crudo Pimento y Noise Box, tres bandas con recorrido nacional, sonido propio y perfectas para hacer patria entre los visitantes. También sonarán en el escenario Punta Este Kuve, Alien Tango, Clara Plath y la electrónica de Perlita, además de las sesiones de Dime Cariño, Miniyou, Women Beat, Salvaje y Silvestre y los chicos de la Sala REM.

Pero no hay que olvidar que la música no quedará enclaustrada en el recinto ferial, sino que durante las mañanas del sábado y domingo habrá conciertos desde las once en el Jardín de la Fama (dedicados a los más pequeños), la plaza de la Universidad y Santa Catalina. Entre otros, actuarán los cartageneros Ayoho, una de las bandas jóvenes con mayor proyección de la Región; los murcianos Garaje Florida –anteriormente conocidos como El Bueno, el Feo y el Mena–, inmersos actualmente en la promoción de Obra y Gracia; The Excitements, una de las formaciones más representativas del revival con soul y r´n´b; Nunatak y Hayat´s Chocolate Factory; la ecléctica propuesta musical de Bosco, y los prometedores Aire Canadá y Poolshake.