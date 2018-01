La pasión pasa de abuelo a nietas

José Luis Serrano, de 82 años, y sus nietas María José y Ana, con solo 13, comparten la afición por un deporte que practican juntos, llegando a coincidir en un mismo campeonato.

José Luis Serrano no dudó en apuntarse recientemente a un torneo social del Murcia CT que acabó ganando en la categoría de mayores de 67 años. Él era el participante con más edad, pero eso no fue impedimento para que se hiciera con el primer puesto y diera una lección de longevidad a todos. Pero la familia Serrano no solo se llevó un trofeo a casa, ya que sus dos nietas también subieron al podio en la categoría reservada a menores de 14 años. María José fue la campeona y Ana, la subcampeona, enfrentándose ambas en la final.

Los sábados por la mañana se han convertido ya en una rutina muy divertida para abuelo y nietas. En la sala de tenis de mesa del Murcia CT se réunen para jugar con otros socios. José Luis Serrano es el maestro de estas dos jóvenes, a las que alecciona desde su experiencia en un deporte que está recomendado para personas de avanzada edad, ya que mantiene activos todos los músculos. «Los sábados nos organizamos y lo pasamos muy bien haciendo ejercicio y divirtiéndonos», afirma Serrano, quien durante muchos años también jugó con sus hermanos Manolo y Mariano.

Pero este murciano de 82 años quiere dar ahora otro paso más. Próximamente se jugarán los Campeonatos de España para veteranos en Alicante, en los que espera estar: «El año pasado ya me lo planteé, pero se celebraron muy lejos, en Galicia, pero en esta ocasión lo tengo mucho más a mano, en Alicante», termina diciendo.