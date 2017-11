El pionero cumple 35 años

El Club Gymnos ´85 de Murcia está de aniversario. Con más de trescientas niñas entre los equipos de competición y las escuelas, se encuentra en un excelente estado de salud. Su cantera ha dado gimnastas internacionales y ahora llega una nueva generación que pisa fuerte.

El Gymnos '85 está de aniversario. El club que nació hace 35 años de la mano de Rosa Hernández Panadero, gimnasta del equipo nacional en la década de los setenta, celebra otro cumpleaños más. Por sus escuelas y equipos de competición han pasado más de 20.000 niñas que han encontrado en la rítmica un deporte donde desarrollar su creatividad y dar rienda suelta a sus ilusiones. Deportistas que han estado en los combinados nacionales, como Miriam Belando, quien actualmente es entrenadora del club y que participó en el Campeonato del Mundo de Rusia 2010, o Elvira Hernández han pasado a lo largo de estas tres décadas y media por una entidad que en su día se convirtió en pionera y que hoy continúa teniendo un excelente estado de salud, con 115 niñas en los equipos de competición de rítmica y estética, así como unas 220 más en las escuelas de iniciación, que constituyen el elixir de la eterna juventud.

El club con sede en el pabellón Príncipe de Asturias dio sus primeros pasos en 1982, aunque fue tres años después cuando inició su actividad competitiva. Fue la primera escuela municipal de la Región y surgió por el encargo que realizaron tanto el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma a Rosa Hernández, quien acababa de concluir su etapa en la selección española, en 1979, para dinamizar en toda la Región este deporte: «Me contrataron y me tiré dos años todos los fines de semana recorriendo la Región promoviendo la creación de escuelas», recuerda la presidenta del Gymnos '85, de aquellos maravillosos años de intenso trabajo. Las semillas fueron dando sus frutos, creándose un movimiento que ha generado la proliferación de numerosos clubes en toda la geografía regional. Por ello, el club que dirige Hernández Panadero ya no está solo como antes, pero sí que puede presumir de haber formado a un buen número de técnicos. «Mi objetivo era que en cada zona surgieran técnicos que crearan sus propios clubes, como así ha sido», admite Hernández.

El Gymnos '85 cuenta con una nutrida cantera de deportistas. Algunas de ellas está brillando a nivel nacional, como Cristina Marchak, una murciana de padres ucranianos que este año ha sido tercera en el aparato de cinta en el Circuito Iberdrola. Claudia Cuello, Lucía Hernández y la júnior Lucía Alonso también han brillado a nivel nacional, pero desde abajo también llegan con fuerza «niñas pequenitas con potencial para llegar a la selección», afirma la presidenta.

En los pasados Campeonatos de España celebrados en Valencia la alevín Carla Sánchez, en su estreno en la alta competición, consiguió una destacada novena plaza. Por su parte, la infantil Lucía Hernández demostró que está llamada en un futuro próximo a luchar por los podios, mientras que Marchak se situó en la sexta posición en la categoría júnior, que está considerada como la de mayor nivel nacional. Asimismo, la senior Lucía Alonso debutó con una destacada actuación.

Pero no solo de gimnasia rítmica vive el Gymnos '85. Hace unos años también incorporó la estética, especialidad que solo practican conjuntos, enfocada a esas niñas que no llegan a tener la flexibilidad para poder competir al más alto nivel: «La rítmica está de moda y siempre lo estará, pero la estética de grupos ha llegado con fuerza. Es una disciplina con la base de la rítmica, donde se trabaja la expresividad a nivel corporal. El mínimo de cada conjunto es de 6 niñas y el máximo de 14. Se elaboran coreografías para que cuenten historias. Muchas de ellas no tienen condiciones para hacer rítmica, donde se exige una flexibilidad mayor, para competir. Ha crecido mucho en los últimos años y lo va a seguir haciendo», afirma Hernández, quien mañana estará en el pabellón Príncipe de Asturias en el Campeonato Regional de esta modalidad, que será clasificatorio para la Copa de España.

Rosa Hernández considera que tanto su club como la gimnasia rítmica tiene un gran futuro en la Región, aunque añade que «depende de la inquietud de los técnicos, porque no se come de la rítmica. Yo me siento una privilegiada porque todos los entrenadores lo hacemos porque nos gusta, para disfrutar, y conseguimos transmitir a las niñas un estado de positividad que cada vez genera más. Por ello tenemos hasta chicas en lista de espera para entrar en nuestras escuelas», termina diciendo la murciana.



Alicante , próxima cita para las deportistas de la Región

La gimnasia rítmica regional tiene una gran cita la próxima semana, del 21 al 26 de noviembre, en Alicante, donde se va a celebrar el Campeonato Nacional Base de Conjuntos, así como la Copa de España de Conjuntos e Individual. En la cita habrá una amplia representación murciana, con deportistas de numerosos clubes, como Gymnos ´85, Cronos, Rítmica Santomera, Amarión, Ciudad de Cehegín, Cordillera, Torre Pacheco, Oleza, Carthago, Rítmika Archena, Molinense, Rítmica Cartagena, Aire Junta Municipal de Corvera y Villa de Blanca. d. g. g.