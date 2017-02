Partido:FC Barcelona Lassa - Valencia Basket

cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 0 - 2 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Gancho de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 00' Puntos - Resultado 0 - 2 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Marcus Eriksson falla la canasta. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio. cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 0 - 2 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Alexander Vezenkov falla el triple. El rebote defensivo es para Antoine Diot. cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 0 - 2 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote defensivo es para Marcus Eriksson. cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 0 - 2 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Marcus Eriksson falla el triple. El rebote defensivo es para Antoine Diot. cuarto 1 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 0 - 5 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Triple de Fernando San Emeterio con asistencia de Antoine Diot cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 0 - 5 Alex Renfroe FC Barcelona Lassa " Alex Renfroe falla la canasta. El rebote defensivo es para Rafa Martínez. cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 0 - 5 Luke Sikma Valencia Basket " Luke Sikma falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 0 - 7 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 3 - 7 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Triple de Tyrese Rice cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 3 - 7 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el gancho. El rebote defensivo es para Marcus Eriksson. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 3 - 7 Moussa Diagne FC Barcelona Lassa " Moussa Diagne falla la canasta. El rebote defensivo es para Luke Sikma. cuarto 1 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 3 - 9 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Bandeja de Fernando San Emeterio cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 3 - 9 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla el triple cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 3 - 9 Alex Renfroe FC Barcelona Lassa " Alex Renfroe falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ante Tomic cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 3 - 9 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla la canasta. El rebote defensivo es para Luke Sikma. cuarto 1 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 6 - 9 Alex Renfroe FC Barcelona Lassa " Triple de Alex Renfroe con asistencia de Marcus Eriksson cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 6 - 9 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 8 - 9 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Bandeja de Ante Tomic con asistencia de Alex Renfroe cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 8 - 11 Antoine Diot Valencia Basket " Canasta de Antoine Diot cuarto 1 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 11 - 11 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Triple de Alexander Vezenkov con asistencia de Ante Tomic cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 11 - 11 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla la bandeja. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 1 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 13 - 11 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Mate de Ante Tomic con asistencia de Tyrese Rice cuarto 1 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 13 - 13 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Canasta de Fernando San Emeterio cuarto 1 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 13 - 16 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Triple de Fernando San Emeterio cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 13 - 16 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Marcus Eriksson falla la canasta. El rebote defensivo es para Joan Sastre. cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 13 - 16 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el triple cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 13 - 16 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla el triple. El rebote defensivo es para Joan Sastre. cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 13 - 16 Luke Sikma Valencia Basket " Luke Sikma falla la bandeja. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 1 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 14 - 19 Guillem Vives Valencia Basket " Triple de Guillem Vives cuarto 1 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 17 - 19 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Triple de Alexander Vezenkov con asistencia de Petteri Koponen cuarto 2 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 20 - 19 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Triple de Alexander Vezenkov con asistencia de Alex Renfroe cuarto 2 Minuto 00' Puntos - Resultado 20 - 19 Guillem Vives Valencia Basket " Guillem Vives falla la canasta. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 20 - 19 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Ante Tomic falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 20 - 19 Guillem Vives Valencia Basket " Guillem Vives falla la canasta cuarto 2 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 22 - 19 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Alley-Hoop de Víctor Claver con asistencia de Ante Tomic cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 22 - 19 Vyacheslav Kravtsov Valencia Basket " Vyacheslav Kravtsov falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Claver. cuarto 2 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 24 - 19 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Canasta de Ante Tomic con asistencia de Alex Renfroe cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 24 - 19 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla la canasta. El rebote ofensivo es para Will Thomas cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 24 - 19 Romain Sato Valencia Basket " Romain Sato falla la canasta cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 24 - 19 Romain Sato Valencia Basket " Romain Sato falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Thomas cuarto 2 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 26 - 21 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Bandeja de Petteri Koponen cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 26 - 21 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el triple. El rebote defensivo es para Xavier Munford. cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 26 - 21 Xavier Munford FC Barcelona Lassa " Rebote ofensivo de Xavier Munford tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 2 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 28 - 21 Xavier Munford FC Barcelona Lassa " Canasta de Xavier Munford cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 28 - 21 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla el triple. El rebote defensivo es para Xavier Munford. cuarto 2 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 31 - 21 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Triple de Petteri Koponen con asistencia de Stefan Peno cuarto 2 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 33 - 22 Stefan Peno FC Barcelona Lassa " Bandeja de Stefan Peno cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 33 - 24 Xavier Munford FC Barcelona Lassa " Xavier Munford falla la canasta. El rebote defensivo es para Pierre Oriola. cuarto 2 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 33 - 26 Pierre Oriola Valencia Basket " Bandeja de Pierre Oriola con asistencia de Antoine Diot cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 33 - 26 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Víctor Claver falla el triple. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio. cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 33 - 26 Pierre Oriola Valencia Basket " Rebote ofensivo de Pierre Oriola tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 33 - 26 Pierre Oriola Valencia Basket " Pierre Oriola falla el palmeo. El rebote defensivo es para Stefan Peno. cuarto 2 Minuto 07' Puntos - Resultado 33 - 26 Xavier Munford FC Barcelona Lassa " Xavier Munford falla la canasta. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 2 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 33 - 29 Sam Van Rossom Valencia Basket " Triple de Sam Van Rossom cuarto 2 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 35 - 29 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Gancho de Ante Tomic y tiro libre adicional por la &NROª falta de Bojan Dubljevic cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 36 - 29 Luke Sikma Valencia Basket " Luke Sikma falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 36 - 29 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Alexander Vezenkov falla el triple. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 36 - 29 Stefan Peno FC Barcelona Lassa " Stefan Peno falla el triple cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 36 - 29 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla el triple. El rebote defensivo es para Stefan Peno. cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 36 - 29 Alex Renfroe FC Barcelona Lassa " Alex Renfroe falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ante Tomic cuarto 2 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 38 - 29 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Palmeo de Ante Tomic cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 38 - 29 Antoine Diot Valencia Basket " Antoine Diot falla el triple. El rebote defensivo es para Stefan Peno. cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 38 - 29 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla el triple. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 3 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 38 - 31 Pierre Oriola Valencia Basket " Bandeja de Pierre Oriola con asistencia de Antoine Diot y tiro libre adicional por la &NROª falta de Alex Renfroe cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 38 - 32 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Marcus Eriksson falla la canasta. El rebote defensivo es para Luke Sikma. cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 38 - 32 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla la canasta. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 38 - 32 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Marcus Eriksson falla el triple cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 38 - 32 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Alexander Vezenkov falla la canasta por un tapón de Luke Sikma cuarto 3 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 38 - 35 Pierre Oriola Valencia Basket " Triple de Pierre Oriola con asistencia de Antoine Diot cuarto 3 Minuto 02' Puntos - Resultado 38 - 35 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla el triple. El rebote defensivo es para Rafa Martínez. cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 38 - 35 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 38 - 35 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Alexander Vezenkov falla el triple. El rebote defensivo es para Luke Sikma. cuarto 3 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 38 - 38 Rafa Martínez Valencia Basket " Triple de Rafa Martínez con asistencia de Sam Van Rossom cuarto 3 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 41 - 38 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Triple de Marcus Eriksson con asistencia de Tyrese Rice cuarto 3 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 41 - 41 Rafa Martínez Valencia Basket " Triple de Rafa Martínez con asistencia de Sam Van Rossom cuarto 3 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 41 - 44 Rafa Martínez Valencia Basket " Triple de Rafa Martínez cuarto 3 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 41 - 46 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Bandeja de Fernando San Emeterio tras un contraataque, con asistencia de Sam Van Rossom cuarto 3 Minuto 05' Puntos - Resultado 41 - 46 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla el triple. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio. cuarto 3 Minuto 06' Puntos - Resultado 41 - 46 Luke Sikma Valencia Basket " Luke Sikma falla el triple cuarto 3 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 41 - 48 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Gancho de Bojan Dubljevic cuarto 3 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 43 - 48 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Bandeja de Petteri Koponen y tiro libre adicional por la &NROª falta de Rafa Martínez cuarto 3 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 46 - 49 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Bandeja de Víctor Claver con asistencia de Alex Renfroe cuarto 3 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 46 - 52 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Triple de Bojan Dubljevic con asistencia de Sam Van Rossom cuarto 3 Minuto 07' Puntos - Resultado 46 - 52 Vitor Faverani FC Barcelona Lassa " Vitor Faverani falla la canasta cuarto 3 Minuto 07' Puntos - Resultado 46 - 52 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote defensivo es para Marcus Eriksson. cuarto 3 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 48 - 56 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Gancho de Ante Tomic cuarto 3 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 48 - 59 Pierre Oriola Valencia Basket " Triple de Pierre Oriola con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 3 Minuto 09' Puntos - Resultado 48 - 59 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Víctor Claver falla el triple. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 3 Minuto 10' Puntos 3 Resultado 51 - 59 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Triple de Petteri Koponen con asistencia de Alex Renfroe cuarto 4 Minuto 00' Puntos - Resultado 51 - 59 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 4 Minuto 00' Puntos - Resultado 51 - 59 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla la canasta. El rebote defensivo es para Vyacheslav Kravtsov. cuarto 4 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 51 - 61 Vyacheslav Kravtsov Valencia Basket " Alley-Hoop de Vyacheslav Kravtsov con asistencia de Guillem Vives cuarto 4 Minuto 01' Puntos - Resultado 53 - 61 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla el triple. El rebote ofensivo es para Joan Sastre cuarto 4 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 53 - 63 Vyacheslav Kravtsov Valencia Basket " Canasta de Vyacheslav Kravtsov con asistencia de Guillem Vives y tiro libre adicional por la &NROª falta de Ante Tomic cuarto 4 Minuto 01' Puntos - Resultado 53 - 64 Xavier Munford FC Barcelona Lassa " Xavier Munford falla la bandeja cuarto 4 Minuto 02' Puntos - Resultado 53 - 64 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el mate cuarto 4 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 56 - 64 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Triple de Petteri Koponen tras un contraataque cuarto 4 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 56 - 66 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Canasta de Fernando San Emeterio cuarto 4 Minuto 02' Puntos - Resultado 56 - 66 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Ante Tomic falla el gancho. El rebote defensivo es para Luke Sikma. cuarto 4 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 56 - 68 Vyacheslav Kravtsov Valencia Basket " Alley-Hoop de Vyacheslav Kravtsov con asistencia de Guillem Vives cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 56 - 68 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla el triple. El rebote ofensivo es para Ante Tomic cuarto 4 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 59 - 68 Xavier Munford FC Barcelona Lassa " Triple de Xavier Munford con asistencia de Petteri Koponen cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 59 - 68 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla el triple. El rebote defensivo es para Petteri Koponen. cuarto 4 Minuto 04' Puntos - Resultado 59 - 68 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Petteri Koponen falla el triple. El rebote defensivo es para Luke Sikma. cuarto 4 Minuto 04' Puntos - Resultado 59 - 68 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla la canasta. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 4 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 63 - 68 Xavier Munford FC Barcelona Lassa " Bandeja de Xavier Munford tras un contraataque cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 63 - 68 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla el triple. El rebote defensivo es para Xavier Munford. cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 63 - 68 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Alexander Vezenkov falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 63 - 68 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote ofensivo es para Rafa Martínez cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 63 - 68 Guillem Vives Valencia Basket " Guillem Vives falla el triple. El rebote defensivo es para Tyrese Rice. cuarto 4 Minuto 06' Puntos - Resultado 63 - 68 Xavier Munford FC Barcelona Lassa " Xavier Munford falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 4 Minuto 06' Puntos - Resultado 63 - 68 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla la bandeja. El rebote defensivo es para Luke Sikma. cuarto 4 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 63 - 70 Sam Van Rossom Valencia Basket " Bandeja de Sam Van Rossom tras un contraataque cuarto 4 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 63 - 72 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bandeja de Bojan Dubljevic con asistencia de Rafa Martínez cuarto 4 Minuto 08' Puntos - Resultado 65 - 74 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Petteri Koponen falla la canasta. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 4 Minuto 08' Puntos - Resultado 65 - 74 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla la canasta por un tapón de Alexander Vezenkov cuarto 4 Minuto 09' Puntos - Resultado 65 - 74 Xavier Munford FC Barcelona Lassa " Xavier Munford falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ante Tomic cuarto 4 Minuto 09' Puntos - Resultado 65 - 74 Xavier Munford FC Barcelona Lassa " Xavier Munford falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 4 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 65 - 76 Luke Sikma Valencia Basket " Bandeja de Luke Sikma cuarto 4 Minuto 09' Puntos - Resultado 65 - 76 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Petteri Koponen falla el triple. El rebote ofensivo es para Ante Tomic cuarto 4 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 67 - 76 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Canasta de Alexander Vezenkov