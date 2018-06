El no poder pagar con tarjeta, primer obstáculo de la campaña de abonos

Los abonados que acudan al 80% de los partidos podrán ir a NC gratis si se consigue el ascenso a la Segunda División.

El Real Murcia se puso ayer sus mejores galas para enseñarle al público la campaña de abonos para la temporada 2018-2019, pero en el traje apareció un descosido y la sorpresa del día se la llevaron algunos de los seguidores más fieles, los que acudieron el primer día que se abrían las taquillas por una cuestión de lealtad y sin necesidad de esperar a los primeros detalles del proyecto deportivo, cuando recibieron la noticia de que no se podía pagar con tarjeta y que la única manera de retirar sus abonos era realizando el desembolso en efectivo.

Durante el tiempo que el redactor gráfico de este diario estuvo en las taquillas, hasta tres personas tuvieron que emprender el camino de regreso a casa dejando claro su malestar por no disponer de un datáfono en las taquillas del estadio, un sistema de pago mediante el que se puede pagar con la tarjeta en Nueva Condomina en los doce años que está cerca de cumplir el estadio, hasta el día de ayer, en el que este sistema de transferencias electrónicas dejó de funcionar de manera repentina y sin previo aviso, por lo que los próximos días desvelarán si se trata de una metedura de pata puntual o si es una decisión de un club que también se arriesga a que cualquier persona exija una hoja de reclamaciones en la ventanilla del estadio por no disponer de un servicio concreto. Asimismo, algunos aficionados granas también dejaron constancia del inconveniente de no poder pagar con tarjeta a través de las redes sociales.

Los precios de los abonos, la cuestión más importante de ayer de no haber sido por la imposibilidad de pagar mediante la tarjeta de crédito, ya se habían anunciado en el sentido de que se conocía que oscilarían entre los 80 y los 230 euros, aunque existen algunas pequeñas cuestiones que no han pasado desapercibidas para un público que esta temporada tiene que asumir una característica más propia de un club pequeño que del Real Murcia, ya que, a diferencia de todo este tiempo, el abono solo incluye 18 partidos de Liga, por lo que habrá un Día del Club, lo que muy probablemente obligará a los socios a pasar por taquilla en el partido que decida la directiva con unos precios que, al fin y al cabo, también hay que sumárselos a la tarifa general.

El ´premio´ que sí han querido aventurarse a ofrecer los nuevos dirigentes granas es que, en caso de un hipotético ascenso a Segunda, todos aquellos que acudan al 80% de los partidos de casa como mínimo, recibirían un carné completamente gratis para el deseado regreso al fútbol profesional. Asimismo, la letra pequeña de la nueva campaña de abonos que presentó el director general de la entidad, Toni Hernández, también dejó cierto sabor agridulce entre muchos seguidores por el hecho de que, ya de inicio, los partidos de Copa del Rey y el también hipotético play off no están incluidos en la tarifa inicial, por lo que supondrá otro coste extra para el aficionado.

Tras la campaña de abonos y sin anunciar al nuevo entrenador ni el jueves ni ayer, «los mejores jugadores del panorama» que anunció el presidente, Víctor Gálvez, deberán ser los siguientes tras el entrenador en animar una campaña de abonos que, para cumplir las expectativas del club, necesita un ritmo de venta muy elevado.



Lema Las palabras ´DEP´ y ´VIDA´ destacan en el mensaje de la campaña

El cartel de la campaña tiene una frase que también ha dado que hablar, ya que el lema ´DEPENDE DE LOS QUE NUNCA OLVIDAN´, acompañado de las imágenes de un exjugador de los sesenta, Silvio Villaescusa, y de un joven canterano no deja de ser un simple eslogan, salvo por el detalle de que, con la intención querer mandar un mensaje, aparecen más destacadas que el resto las palabras ´DEP´ y ´VIDA´, dos términos que llamaron la atención de los aficionados. En la imagen superior, el gerente, Toni Hernández, junto al presidente de los peñistas, Pablo Guzmán. También acudió al acto Nacho Martínez Abarca, de los accionistas minoritarios.