El Lorca Deportiva presenta a Sergio Sánchez como técnico y ficha a Heranz

­El Lorca Deportiva ha anunciado el primer fichaje para la próxima campaña. Se trata del delantero Francisco Javier Heranz Bedoya quien ha dejado de ser sub-23 esta temporada defendiendo la camiseta del Águilas. Ha marcado siete goles. Antes estuvo en el Tomelloso, Alcorcón B y Azuqueca. Procede de la bases del Osasuna, aunque es de Guadalajara.

Este primer fichaje ha llegado con polémica, ya que el Águilas ha emitido un comunicado donde explica que días atrás había llegado a un acuerdo verbal de renovación con el jugador.

Por otro lado, el Hospital Virgen del Alcázar, principal patrocinador del equipo lorquino fue el lugar elegido para la presentación del técnico, Sergio Sánchez, en la tarde de ayer. Sergio regresa al Deportiva un año y tres meses después de que fuera cesado por el propio Pedro Cordero.

El club lorquino que se quedará sin presidente el treinta de junio, ya que Joaquín Flores no va a continuar, ya ha recibido las denuncias de todos los jugadores por el impago de las dos últimas mensualidades. El montante económico asciende a 75.000 euros. Dicha cantidad tendrá que ser abonada este mes si no quiere descender a Territorial Preferente. Parece que no habrá problema para ello, según ha asegurado el mandatario actual del club.