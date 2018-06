Otro doblete de un joven de 65 años

Un club que hace historia. Dos ascensos, uno de a Liga Femenina 2 y otro a EBA en la misma temporada. Eso lo han conseguido los conjuntos senior del Jairis de Alcantarilla, el club más antiguo de la Región, que nació en 1954 y está celebrando su sesenta y cinco aniversario. Sus jugadores no están por la opción de la ´jubilación´, sino todo lo contrario.

El Club Baloncesto Jairis, de Alcantarilla, ha logrado por segunda vez en su historia un doblete con los ascensos de sus dos equipos senior, el femenino a Liga Femenina 2 y el masculino a EBA. Pero no es la primera vez en sus sesenta y cinco años de historia -es el club más longevo de la Región, ya que nació en 1954- que lo logra. En la 2012-2013 ya se dio la misma situación y por ello la entidad recibió la felicitación de la Federación Española. Ahora, cinco temporadas después, los equipos dirigidos por Víctor Verdú y Xavi Sánchez han vuelto a poner a Alcantarilla en primera línea, sobre todo del baloncesto femenino, ya que por segunda vez la Región contará con un equipo en la segunda categoría nacional, de la que ya disfrutó y de la que se vio desposeído por una decisión administrativa.

''Cuando nos descendieron fue todo muy díficil. Tuvimos que improvisar y reconvertir a algunas jugadoras, pero esta temporada la planificamos con tiempo, con un grupo humano y deportivo excepcional pese a las lesiones'', afirma Mariano Vivancos, presidente de la entidad, quien ahora afronta con su junta directiva 'otra' fase de ascenso, pero esta para elevar el presupuesto y alcanzar los mínimos necesarios para que ambos equipos estén en las categorías que se han ganado en la pista: ''El día 6 de julio acaba el plazo para inscribir equipos. Ahora debemos conseguir un presupuesto más o menos estable, competitivo, que nos permita terminar de configurar las plantillas. Creo que podemos hacer un buen papel porque en ambos equipos tenemos una muy buena base, pero sí que es verdad que ha subido el nivel de ambas categorías. Antes la Federación se las veía y se las deseaba para conseguir equipos, pero ahora hay lista de espera y eso hace que solo sobrevivan los más potentes'', explica. Ahora mismo es una incógnita qué apoyos tendrá el club, pero ''mínimo vamos a tener los mismas que la temporada pasada y vamos a incorporar a otras empresas que tienen muy buenas intenciones. Y por supuesto en el femenino contamos con la UCAM, porque sin ellos no habríamos podido llevar a cabo ese proyecto. Está claro que nuestra baza es ofrecer la posibilidad a las jugadoras de estudiar, ya que a una chica no le puede costar dinero venir aquí desde Madrid, Ibiza o Barcelona, por ejemplo, para jugar al baloncesto. Al margen hay que pagar el alquiler de los pisos, la manutención... No es tan sencillo'', añade el presidente.

Víctor Verdú lleva seis temporadas en el banquillo del Jairis femenino, que está patrocinado por la UCAM. Hace dos campañas vivió el amargo trago del descenso administrativo: ''Aquél momento fue complicado, teníamos muy buen equipo cerrado, con jugadoras sobresalientes. Fue angustioso porque fue un mes de despachos. Las jugadoras fueron muy profesionales y hasta que hasta que no se confirmó el descenso, mantuvieron su palabra. Fue un mes muy dramático, aunque mi única preocupación eran ellas'', recuerda.

El club se vio obligado a dar un giro en sus planteamientos: ''Tuvimos que darle la carta de libertad a jugadoras que no iban a competir en Nacional. Nos tocó improvisar un equipo en dos semanas, de circusntancias, que se clasificó para jugar por el ascenso, pero que no tenía los mimbres necesarios. Este año, sin embargo, tuvimos todo el verano para trabajar y se ha notado. Tuve la suerte de hacer el equipo y que todas las jugadoras a las que llamamos nos dijeron sí''.

El planteamiento es claro para el próximo curso. Nada de hacer locuras ni tirar la casa por la ventana, sino todo lo contrario: ''Vamos a mantener prácticamente todo el bloque e incorporar lo que no hay en la Región, que es altura. Nuestras bases y aleros tienen experiencia», dice, aunque es consciente de que «el ascenso deportivo lo tenemos, pero ahora falta el proyecto económico para que no pase como hace dos años. El objetivo será fichar dos tres jugadoras interiores y el resto serán las que tenemos», explica el murciano, quien también se congratula de que esta campaña «hemos tenido en dinámica a tres júnior en los entrenamientos y dos viajaron a la fase de ascenso e inlcuso tuvieron la oportunidad de jugar en la final. Siempre es importante tener chicas así, no solo porque son necesarias para darle continuidad al equipo, también para que sirvan como reflejo para el resto de categorías de formación, para que el resto de chicas vean que trabajando se puede llegar''.

El Jairis regresa a la segunda categoría en una época de renacer del baloncesto femenino: ''El nivel ha subido porque a Liga Femenina 1 están volviendo españolas que estaban en el extranjero. Se le está dando otra trascendencia al deporte femenino y se nota porque están llegando refuerzos importantes'', explica.

Xavi Sánchez Bernat es el máximo responsable del equipo masculino que ha vuelto a conseguir el ascenso a una categoría en la que ya militó y a la que también renunció hace dos campañas por no tener una base de jugadores sólida: ''El grupo actual lleva tres temporadas jugando junto. Mientras que otros equipos han ido bajando su nivel, nosotros hemos asentado cada vez más a chicos jóvenes. Las diferencias fueron grandes en la liga regular y en la Final Four jugamos un buen baloncesto'', afirma el ilerdense afincado en Murcia, que antes fue segundo entrenador del UCAM.

El principal hándicap en categorías como la Primera Nacional, en la que ha militado el Hero Jairis, es que sus jugadores son amateurs: ''Aquí nadie es profesional ni cobra nada, toda la gente está estudiando y, por lo tanto, si algún chico te dice que no puede venir por exámenes, no puedes hacer nada. Hasta yo mismo no he podido ir a entrenamientos por turnos de trabajo. Pero el compromiso de los jugadores ha sido grande en todos los aspectos'', afirma Sánchez, quien añade que ''tenemos a chicos que estudian carreras importantes, como Medicina, pero al contrario, esos son los que menos han fallado porque siempre intentan organizarse''.

Ahora falta conseguir los apoyos económicos para poder competir en EBA: ''Es tan difícil lograr las ayudas como subir. Sé que hay ilusión en la ciudad por tener un equipo masculino en EBA y uno femenino en Liga 2. Es una auténtica burrada intentar sacar los dos conjuntos, pero el club lo va a intentar'', termina diciendo.