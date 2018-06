El Extremadura elimina al Mirandés y luchará por subir

El Extremadura se convirtió ayer en el primer equipo del grupo IV de Segunda B que disputará la fase final del play off de ascenso a Segunda División tras eliminar en Anduva al Mirandés (0-2). El conjunto extremeño, que accedió a las eliminatorias tras firmar la cuarta plaza, remontó el 0-1 de la ida ante un Mirandés que fue eliminado en el play off de campeones por el Mallorca y no fue capaz de aprovechar su segunda oportunidad. Los albinegros deberán esperar entonces a conocer al resto de rivales que alcanzarán la última ronda para poder emparejar los cruces. El Villarreal B-Fuenlabrada y el Sporting B-Elche son los otros dos encuentros que se disputan hoy.