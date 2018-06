Una batalla para seguir en la 'guerra'

Los albinegros llegan al choque con los defensas Óscar Ramírez, Jesús Álvaro y Josua Mejías entre algodones

El FC Cartagena se encuentra a noventa minutos de poder retrasar el reloj unas semanas. El equipo albinegro necesita ganar esta tarde al filial del Celta en el Cartagonova, a las 18.30 horas ( BeIN La Liga), para alcanzar la última eliminatoria que da acceso al fútbol profesional. La plantilla que dirige Alberto Monteagudo tiene la oportunidad de cambiar el cruel final vivido en el Cerro del Espino por otro mucho más feliz, pero antes deberán salir vencedores hoy de un estadio que volverá a mostrar una fantástica entrada.

Y es que el empate a cero cosechado en Vigo hace una semana hace que las cuentas para los albinegros sean muy claras. Al Cartagena solo le vale la victoria para mantener vivo el sueño de regresar a Segunda División, ya que cualquier empate con goles daría el pase al filial gallego al valer doble los tantos logrados fuera de casa. Por eso, Monteagudo avisó en la previa del choque que hay que evitar caer en el nerviosismo. «Tenemos que ganar el partido desde la intensidad y la seguridad para evitar salir como locos a por el triunfo», afirmó el entrenador manchego. De hecho, se espera que el Cartagena regrese a su planteamiento habitual esta tarde después de las ligeras variaciones que se vieron ante el Rayo Majadahonda y el Celta B lejos de casa. Monteagudo podría apostar de nuevo por la dupla Aketxe-Rubén Cruz desde el inicio o, en cambio, reforzar el centro del campo con Diego Benito y guardar esa bala en la recámara según el guión del partido.

No obstante, las miradas estarán puestas en la defensa hasta que se conozcan los onces iniciales, puesto que los laterales Óscar Ramírez y Jesús Álvaro han pasado entre algodones la semana junto al central Josua Mejías. Ramírez, quien se lesionó en el calentamiento en la vuelta ante el Majadahonda, se encuentra recuperado de su lesión aunque cuenta con menos ritmo que sus compañeros al estar dos semanas prácticamente parado. Sin embargo, su regreso no sería descabellado. La decisión de Jesús Álvaro, con dolencias en el abductor, se hará esperar hasta última hora tras el entrenamiento de ayer, mientras que el defensa venezolano ha sufrido molestias en los isquiotibiales, pero no está ni mucho menos descartado para el choque.

Será la primera vez que la afición albinegra reciba a su equipo tras el mazazo de Madrid y se espera una entrada en torno a los diez mil espectadores para ver cómo su equipo avanza hasta la última batalla por el salto de categoría tras conquistar el primer puesto del grupo IV de Segunda B este curso. El Celta B, que ayer se ejercitó en la Nueva Condomina, llega a Cartagena con las ausencias de Solís, Robert y Pampín por lesión, mientras que el cartagenero Juan Antonio Ros regresará al Cartagonova tras su paso por el conjunto albinegro la pasada temporada.