El AEK Atenas se interesa por Ibon Navarro para liderar su banquillo

La excelente campaña que ha realizado el UCAM Murcia CB esta temporada, donde se ha quedado a las puertas tanto de la Copa del Rey como del play off por el título de la Liga Endesa además de conseguir la medalla de bronce en la Champions League, no ha pasado desapercibida. El nombre de Ibon Navarro, entrenador del equipo universitario, se encuentra en varias de las quinielas para ocupar algunos de los banquillos libres de la ACB, sin embargo, la situación del vitoriano, quien solo firmó por una temporada, ha trascendido más allá del campeonato nacional. Según informó ayer la web Eurohoops.net, el AEK Atenas se ha interesado por el técnico para que tome los mandos de su banquillo el próximo curso. «Las dos partes mantienen conversaciones y queda por ver si Navarro se convertirá en el próximo entrenador del vigente campeón de la FIBA Champions.Se espera que Dragan Sakota, quien entrenó al AEK durante la temporada pasada, permanezca en el equipo griego, pero asume una posición diferente dentro del club», publicaba el anterior medio citado.

El club griego se enfrentó al UCAM en la semifinal de la 'Final Four' de la Champions League, donde los murcianos lograron el tercer puesto, en un partido que se decidió en los últimos instantes y que terminó con el organizador del torneo alcanzando la final, llevándose el título ante el AS Mónaco. El nombre de Ibon Navarro también ha sonado con fuerza para sustituir a Txus Vidorreta en el Valencia Basket o Joan Plaza en el Unicaja Málaga, donde ambos técnicos han puesto fin a su vinculación. No obstante, el vitoriano ha deslizado en varias ocasiones que vería con buenos ojos continuar al frente del UCAM Murcia CB. También se ha relacionado su nombre con el MoraBanc Andorra, donde no va a continuar Joan Peñarroya, y el Iberostar Tenerife, donde dan por perdido a Fotis Katsikaris.

«Mi relación con el club es muy normal, hablamos todos los días cuatro, cinco o seis veces. Es evidente que me han transmitido que quieren que me quede, pero el club está en un momento de incertidumbre a muchos niveles.Si tuviéramos un poco más de ayuda, con el discurso de este equipo, se puede mejorar. Estoy muy contento en el equipo y en la ciudad, pero no voy a ser el primero que va a saltar al agua. Cuando vea que Alejando y José Miguel siguen al frente del proyecto y qué pasa con las ayudas que puedan venir de fuera para reforzarnos, decidiré, pero a mí me gustaría seguir, no voy a decir que no», decía Ibon Navarro a este diario hace unas semanas en una entrevista.