"No pusimos los 600.000 euros de los créditos participativos"

«Pondré los 600.000 euros el último día». Así se expresaba Víctor Gálvez el 11 de abril al ser preguntado por los créditos participativos lanzados por el club para restablecer el equilibrio patrimonial de la entidad. Esa cantidad debía ser ingresada antes del 31 de marzo, y el 1 de junio se convertiría en acciones. Sin embargo, Víctor Gálvez confirmaba ayer que no había puesto ese dinero. «Era lo que menos me importaba. He puesto más dinero en este tiempo, pero no me interesa convertirlo en acciones», explicaba. Según las cifras dadas por el oriolano, antes del 31 de abril había ingresado al club «200.000 euros, y después de ese plazo he puesto unos 600.000 euros». «No voy a convertirlo en acciones», insistía. Si Gálvez hubiese puesto ese dinero en la fecha indicada, sería máximo accionista independientemente de lo que diga el TAS.