Monteagudo pide "intensidad y no jugar a lo loco" el domingo en el Cartagonova ante el Celta B

El Fútbol Club Cartagena debe "igualar la intensidad" que mostró en su anterior partido en el estadio Cartagonova frente al Rayo Majadahonda para así sellar su pase a la final por el ascenso a la Liga 1/2/3 y buscará alcanzar ese objetivo frente al Celta B "desde la seguridad y no yendo a lo loco, pues la eliminatoria está igualada". Así lo ha indicado hoy su entrenador, Alberto Monteagudo, que ha comparecido en rueda de prensa a dos días de recibir en el Cartagonova al filial del Celta de Vigo. El encuentro de vuelta de esta confrontación comenzará a las seis y media de la tarde del domingo y lo encarará el Cartagena tras el 0-0 registrado en el de ida, que se disputó hace cinco días en tierras gallegas.

Por lo tanto, el equipo que venza pasado mañana se clasificará y al cuadro local no le vale el empate a goles, mientras que el 0-0 llevaría a la prórroga. Siendo consciente de la situación, Monteagudo ha apelado a jugar fuerte pero sin prisas. "Debemos insistir en igualar la intensidad que el equipo tuvo frente al Rayo Majadahonda en nuestro estadio y encontrar la pegada que tuvimos en muchos partidos. De 11 encuentros en los que empezamos marcando ganamos y no hay que olvidar que hay que ganar desde la seguridad y esa intensidad, pero no ir como locos, pues la eliminatoria en este momento está empatada", ha comentado. El manchego ha admitido que puede hacer desgaste tras una campaña dura y exigente, pero se ha mostrado seguro de que la plantilla seguirá respondiendo.

"Nuestro equipo está acostumbrado a jugar una serie de partidos y nos hemos ido a número alto con la Copa del Rey y esta promoción de ascenso. Sin embargo, en Vigo el Cartagena demostró empaque y saber estar y se recuperó del golpe durísimo sufrido en Majadahonda", ha señalado el entrenador recordando la dolorosa derrota por 1-0 encajada en tierras madrileñas con el gol en propia puerta de Míchel Zabaco en el minuto 97 de ese choque cuando el ascenso estaba en sus manos. "Una crueldad del fútbol nos dejó sin ascenso, pero ahora en casa tenemos un plus porque la afición está volcada y ayudará. Nosotros debemos dar la mejor versión en intensidad y en nivel futbolístico y ganar con nuestra gente para regalarnos la posibilidad de ascender", ha apostillado.

Del Celta B ha destacado que "intentará hacer gol y no vendrá a encerrarse y a buscar su oportunidad". "Ellos seguramente desengancharán a tres o cuatro jugadores en ataque para buscar hacernos peligro", ha apuntado igualmente. Monteagudo también se ha referido al elevado número de cartulinas amarillas que están viendo sus futbolistas: "No somos un equipo que haga demasiadas faltas y nos están sacando muchas tarjetas en esta promoción de ascenso". Para el compromiso del domingo se mantienen hasta tres incógnitas en defensa con Óscar Ramírez, Jesús Álvaro y el venezolano Josua Mejías, los tres por temas físicos. "Óscar Ramírez está algo justo pero está ya recuperado de su lesión. El que me preocupa es Jesús Álvaro, con una molestia rara en el abductor, y hay que esperar a ver cómo responde. Además, Josua Mejías lleva una semana arrastrado problemas en los músculos isquiotiables, pero él dice que el domingo llegará", ha explicado el técnico tras el entrenamiento celebrado a puerta cerrada en el estadio Cartagonova.