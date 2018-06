Zalazar: «Tenemos capacidad de sobra para ganar el partido»

Kuki Zalazar pudo por fin disputar unos minutos en el encuentro de ida de la segunda eliminatoria por el ascenso en el choque jugado en Barreiro. El jugador cedido por el Málaga esta temporada, explicó que si bien el Celta B es un rival «duro, de los que les gusta tener la pelota y jugar al fútbol», también cree que «tenemos capacidad de sobra para sobreponernos y ganar el partido y pasar la eliminatoria».

El centrocampista albinegro apuesta por el apoyo de la grada en este encuentro definitivo para las aspiraciones del bloque cartagenerista. No cree que pueda haber ansiedad en ningún momento, porque van a contar con el respaldo de los aficionados que se congreguen en el Municipal Cartagonova. «Estará seguro con nosotros desde el minuto uno de partido y eso es lo que nos hace falta, que nos dé su aliento».

Ahora bien, para alcanzar la última eliminatoria hay que superar a un oponente que en el partido de ida ofreció también una grata imagen: «Creo que lo primero es quitarles la pelota y tratar de hacerles daño donde más problemas pueden tener. Es un filial y esto tiene sus virtudes y sus defectos. Si nos quitan la pelota sufriremos, pero creo que sabemos rearmarnos».

Un empate sin goles no deja de ser un resultado peligroso, porque un tanto en contra puede poner muy cuesta arriba la eliminatoria y la temporada. El empate a cero de la ida obliga siempre a marcar un gol, «pero con el apoyo de la gente podremos estar en la última eliminatoria por el ascenso».

El joven jugador no está teniendo el protagonismo con el que contó en la primera vuelta. «A todos nos gustaría jugar más. En la primera vuelta jugué casi todo y en la segunda me ha tocado la parte más amarga. Ahora estoy ayudando a mis compañeros todo lo que puedo. Vengo de un filial de Tercera División y me dan la oportunidad de venir a un Segunda B, a un equipo con gente veterana, que conoce bien el fútbol y está siendo una experiencia muy grata que me va a permitir seguir aprendiendo en los próximos años».

Por último, habló de sus sensaciones tras el enorme varapalo sufrido en Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda. Preguntado acerca de cómo se siente el vestuario tras el palo sufrido en Majadahonda. «El presidente, el cuerpo técnico y el equipo hablamos y ya estamos mentalizados para lo que viene. Creo que el partido más difícil que tenemos por delante va a ser éste, pero el equipo está preparadísimo y juntos vamos a conseguirlo». Zalazar sufrió el pasado año una experiencia similar cuando disputaba con el Malagueño la fase de ascenso y encajaban un gol en los últimos segundos fuera del mismo.