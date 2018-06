Xu Genbao se encuentra en Madrid para intentar aclarar el futuro del Lorca FC

Hace cinco meses que el dueño y presidente del Lorca FC, Xu Genbao, salió del aeropuerto de Barajas con destino a Shanghai.El mismo día que su equipo acabó goleado en Vallecas ante el Rayo (5-1), después no se ha sabido nada del mandatario chino hasta ahora. Según ha podido saber esta Redacción, Genbao se encuentra actualmente en Madrid manteniendo diversas reuniones con personas vinculadas al fútbol previamente buscadas por su asesor, Joaquín Romeu.

Aunque Genbao sigue sin ver muy claras las opciones de compra que tiene sobre la mesa. Las cifras que se están barajando oscilan entre los 400.000 y el medio millón de euros, pero no se descarta que al final se desprenda de su equipo por menos dinero. No es descartable que si no aparece comprador alguno que satisfaga al presidente del club lorquino, sea éste quien vuelva a coger las riendas con un presupuesto más austero y en colaboración con algún hombre de fútbol. Además, ha trascendido el nombre de Alvaro Roncal, quien representa a Manu Apeh y Bicoro, jugadores que han militado en el Lorca FC en la presente temporada.

En los próximos días se espera que Genbao regrese a Lorca, ya que el dueño de todas las acciones del club lorquino. Sin embargo, es una incógnita lo que le están contando las personas más cercanas con su traductor y miembro del Consejo de Administración, Bin Wan, a la cabeza, para que Genbao no haya venido ya a Lorca y haya preferido quedarse en Madrid.En el hotel Jardines de Lorca, sigue teniendo una habitación reservada y su coche está en el parking del edificio.