Víctor Gálvez: "Si no quedamos primeros será un fracaso personal"

Víctor Gálvez, presidente del Consejo de Administración del Real Murcia, ha hablado ante los medios de comunicación para indicar sus pasos a seguir esta temporada en el club grana tras hacerse cargo de la entidad el pasado 11 de abril. El empresario oriolano ha afirmado que la campaña de abonados se conocerá mañana, donde los precios serán más bajos que el pasado año. "En relación a la campaña de abonos se hará pública el lunes y los precios son más reducidos que el pasado año. Nos ponemos como meta los 15.000 abonados. Es una campaña agresiva que de contar con el apoyo de las empresas podríamos incrementar un 40% la facturación", ha dicho y Toni Hernández ha añadido que los precios oscilarán entre los 230 y los 60 euros.

Además no ha dado el nombre del nuevo entrenador para el próximo curso, no obstante, ha confirmado que José María Salmerón no seguirá al frente ya que "no hemos llegado a un acuerdo". En palabras de Gálvez, será el lunes cuando se conozca el nombre del técnico y ha explicado que hoy mismo se reunirá con varios candidatos. "Esta tarde voy a hablar con Manolo Herrero y Rubén de la Red para que estén diez minutos conmigo y verles las caras. Los jugadores que Toni Hernández decida tienen que hablar conmigo y que se comprometan, porque si no no vendrán al Murcia", ha aseverado. Además, también ha dicho que iba a comer hoy con Guti para dirigir al equipo si no llega a ser por la dimisión de Zidane como entrenador del Real Madrid. Por otro lado, también ha deslizado que el club tiene interés en que Dani Aquino regrese como jugador al Murcia tras sus últimos años en el Racing de Santander. Aunque, también ha explicado que no se contratarán a nuevos futbolistas hasta que no se paguen todas las nóminas atrasadas.

"Los pequeños accionistas saben perfectamente quienes son mis inversionistas, pero vienen conmigo. Si yo sigo al frente ellos vendrán, se lo podéis preguntar a Tornel", asegura Gálvez, quien añadió que "hace una semanas estuve en la Liga y nos dijeron que tenemos que bajar la deuda unos 14 millones para dejarla en treinta y poder subir a Segunda División. Pienso ser primero en Segunda B y si no lo somos será un fracaso personal". El club ha estado sin pagar la Seguridad Social cuatro años, no se ha pagado el césped, ni luz ni agua y de pronto llegamos nosotros y aparecen todas las facturas", ha aseverado y respecto al asunto de los impagos a los jugadores de la plantilla también ha añadido que "hay que pagar unos 900.000 euros antes del 30 de junio para no descender a Tercera División" tras las denuncias de los jugadores.

"Sé que existe un riesgo que Mauricio García de la Vega puede tener la razón en el TAS, pero esto no se va a resolver mañana. Como mínimo son 12 meses y tenemos tres semanas para montar el equipo. Os recuerdo que yo no soy parte de ese procedimiento, tengo una escritura en la que compro el 84% de las acciones", ha asegurado Gálvez, quien también ha llamado varias veces "golfo" al empresario mexicano porque "ya es una cuestión personal". Por otro lado, también ha desvelando que "le he mandado un escrito a Hacienda, están de acuerdo en el planteamiento que les hice. Es un problemón, pero se va a solucionar para que siga vivo el club. También con la Seguridad Social, unos 300.000 euros, se van a hacer un pago en noviembre y otro en diciembre", ha asegurado el presidente.