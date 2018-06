La remodelación de ElPozo solo pasa por el banquillo

El nuevo entrenador tendrá poco margen de movimiento.

ElPozo Murcia 2018-2019 tendrá al menos una cara nueva en su banquillo, pero las novedades en la pista serán escasas. Después de renovar ayer el club al ala internacional Andrés Alcántara Prieto 'Andresito', al que ha ampliado su contrato hasta junio 2020 con uno más opcional, el equipo ya tiene once fichas de la primera plantilla, al margen de un tercer portero. Por tanto, la remodelación afectará, principalmente, al entrenador que dirigirá el equipo después de diecisiete temporadas con el hispanobrasileño Duda al frente.

La continuidad de Andresito era la única que quedaba por resolver después de confirmar la entidad la pasada semana que dos jugadores criados en su cantera, el murciano Manolo Piqueras, quien ascendió al primer equipo ya iniciada la temporada, y el ala sevilano Elías no iban a renovar sus compromisos. El primero de ellos se ha comprometido con el Jaén Paraíso Interior, mientras que el segundo está barajando varias opciones. La única incógnita estaba en el internacional cordobés, quien concluía contrato a finales de este mes. Después de unas negociaciones que se prolongaron más de lo esperado, llegando a cambiar de representante el futbolista, ayer se cerró el nuevo contrato, que se prolongará hasta 2020, reservándose el club la posibilidad de ampliarlo hasta 2021, según el comunicado de prensa de ayer. Gracias a sus 23 goles, Andresito se ha convertido en un jugador importante en el plantel, acusando el equipo su baja en los play off por el título, donde no pudo estar presente por una lesión que le obligó a pasar por el quirófano.

Por tanto, ahora falta que el club confirme la contratación del nuevo entrenador. El argentino Diego Giustozzi, seleccionador nacional de su país, es el elegido, aunque aún la entidad no se ha pronunciado al respecto. Pero el nuevo preparador tendrá poco margen de movimiento para incorporar jugadores salvo que alguno de los integrantes de la plantilla actual rescindan su contrato.

La portería cuenta con tres inquilinos, que son el valenciano Fede, el madrileño Fabio y el murciano Chemi. En el puesto de cierre están el brasileño Fernando Drasler, quien llegó a Murcia el pasado mes de enero con un contrato hasta 2019, y el hispanobrasileño Matteus. Está por resolver el futuro del joven Darío Gil, quien jugó nueve partidos con el primer equipo y se proclamó campeón de Segunda con el filial. El jugador de La Ribera de Molina, que pertenece al club desde edad alevín, ha militado las cinco últimas campañas en el segundo equipo. Acaba contrato y su idea es jugar en Primera División, aunque si no es en ElPozo, tiene claro que buscará una salida.

Cinco alas también están atados para la próxima campaña. Miguelín, Andresito y el joven granadino Fernando tienen contrato hasta 2020, mientras que el croata Marinovic renovó hasta 2019, la misma fecha en la que quedará en libertad el brasileño Xuxa, quien llegó junto a Drasler hace solo cinco meses.

Los dos pívots del curso 2017-2018 también tienen compromiso. El ciezano Álex está atado hasta 2020, mientras que al brasileño Pito solo le queda un año más. El jugador de Chapecó está en el punto de mira del Movistar Inter y el Barcelona, que deberían abonar su cláusula de rescisión para poder hacerse ya con sus servicios, aunque todo apunta a que esperarán a que concluya su compromiso con ElPozo que, en cualquier caso, podría hacerle una oferta para ampliar su actual compromiso.