El exgrana Gómez Carmona entrenará al East Riffa de Baréin

El exgrana Pedro Gómez Carmona ha sido presentado este jueves como nuevo entrenador del East Riffa de la Primera División de Baréin. El vitoriano, que ejerció de director de fútbol del Real Murcia durante los tres meses en los que Mauricio García de la Vega estuvo al frente de la gestión de la entidad, ha decidido iniciar una nueva aventura en los emiratos árabes ante las incógnitas que han surgido con la propiedad del Real Murcia, donde De la Vega y Víctor Gálvez esperan que el TAS decida quién es el máximo accionista.

Además de ejercer como entrenador, Gómez Carmona también asumirá las funciones de mánager general, convirtiéndose el único representante español en la Primera División de Baréin. "Quiero usar mis conocimientos y mi experiencia en el fútbol para implementar nuevos métodos de trabajo que puedan mejorar y situar a la entidad en un nuevo nivel. Quiero dejar un legado en Baréin", explicaba durante su presentación de hoy ante los medios. Carmona regresa así al emirato tras formar parte del cuerpo técnico que logró alcanzar las semifinales de la West Asian Federation Cup en 2012 y de la Gulf Cup en 2013.

"Estoy muy agradecido de llegar al East Riffa porque me ha dado mucha confianza. No solo tendré que asumir tareas de entrenador, también me encargaré de organizar la estructura de la institución como director general del equipo, trabajando desde el fútbol base hasta el primer equipo", continuaba el exmurcianista.

Pedro Gómez Carmona llegó al Real Murcia el pasado mes de enero de la mano de Mauricio García de la Vega. El vitoriano era la mano derecha del mexicano en su aventura en el club grana, y pronto comenzó a tomar el timón dentro de las oficinas de Nueva Condomina, encargándose de la planificación de la plantilla en el mercado de invierno. Apenas pudo trabajar tres meses en el Real Murcia, ya que Miguel Martínez y Deseado Flores, tras secuestrar el club e impedir la entrada a De la Vega, emitieron un comunicado en el que se anunciaba el despido del vitoriano el 20 de marzo. Su marcha a Baréin dificultará que Mauricio García pueda volver a contar con sus servicios en el caso de que el TAS le dé la razón y pueda volver a mandar en Nueva Condomina.