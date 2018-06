Ibon Navarro, en el centro del tsunami de los banquillos ACB

Once equipos de la liga están sin técnico

Los banquillos de la Liga ACB están viviendo un tsunami coincidiendo con el cierre de temporada para la mayoría de equipos de la competición. Hasta once de los dieciséis conjuntos que tienen asegurada su participación el próximo curso tienen que resolver, en primer lugar, el entrenador que los dirigirá en las próximas semanas. En medio de ese maremoto se encuentra el UCAM Murcia y el técnico que durante el pasado curso estuvo al frente de la dirección técnica, Ibon Navarro, quien aparece en la lista de candidatos de hasta cuatro conjuntos de la competición que están sin entrenador, entre ellos el murcianista.

El UCAM quiere que el vasco siga y éste también desea hacerlo: «Yo me he creído el discurso chalado de este club», decía en una entrevista a este diario el entrenador de Vitoria, quien ha recibido en los últimos días varias llamadas de otros equipos, a los que ha pedido que esperen hasta que se defina el proyecto murcianista. En la secretaría de dos clubes de ciudades donde ha estado trabajando, en ambos casos como segundo entrenador, figura el nombre de Ibon Navarro: en Tenerife, donde ya dan por perdido a Fotis Katsikaris, y en Valencia, donde tienen aún que resolver el futuro de Txus Vidorreta, que se conocerá este fin de semana si continúa en el club de La Fonteta. Con Chechu Mulero, director deportivo del club valenciano, eliminado en los cuartos de final y que se ha quedado sin plaza en la próxima Euroliga, mantiene una buena relación Ibon Navarro desde que el vasco fue ayudante de Paco Olmos en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013.

Además, aunque no es una de las prioridades, el Unicaja Málaga también tiene al entrenador murcianista en su quiniela, aunque allí las prioridades son Luis Casimiro, quien sigue en competición con el Herbalife Gran Canaria y al que ha clasificado para la Euroliga, y Katsikaris, aunque el deseo del griego es convertirse en entrenador ayudante de un equipo de la NBA.

El cuarto club que ha entrado en escena ha sido el MoraBanc Andorra, clasificado para la próxima Eurocup. Joan Peñarroya, que llegó al equipo del Principado hace ocho temporadas cuando militaba en LEB Plata, ya ha manifestado que su ciclo puede que se haya acabado, y Francesc Solana, su director deportivo, también tiene en la cartera de futuribles a Ibon Navarro.

Pero no solo estos banquillos se encuentran en estos momentos sin inquilinos. En el Movistar Estudiantes no continuará Salva Maldonado tras dos campañas; Porfirio Fisac tampoco lo hará en el Delteco Gipuzkoa, al que ascendió hace dos temporadas y ha mantenido en la actual; en el Tecnyconta Zaragoza tampoco seguirá Pepe Cargol, quien logró la permanencia tras sustituir en el cargo a Jota Cuspinera; y el último en conocerse que no renovará su contrato es el argentino Ernest0 'Che' García en el Montakit Fuenlabrada. Así, los únicos que tienen garantizada su continuidad el próximo ejercicio son Pablo Laso (Real Madrid), Carles Durán (Divina Seguros Joventut), Pedro Martínez (Kirolbet Baskonia), Diego Epifanio (San Pablo Burgos) y Moncho Fernández (Obradoiro). Para el resto hay trabajo añadido, aunque no tardarán en moverse las fichas.

Mientras tanto, en el UCAM Murcia está todo pendiente de fijar el presupuesto para la próxima temporada. Solo tres jugadores tienen contrato, Sadiel Rojas, Charlon Kloof y Brad Oleson, mientras que sobre otros dos, el pívot Marcos Delía y el base Alberto Martín, el club tiene una opción en sus contratos para renovarlos de forma automática. Por tanto, verano largo e intenso.