NC, la asignatura pendiente

Treinta y un futbolistas han intervenido en una temporada en la que hasta tres entrenadores se han sentado en el banquillo del Real Murcia y que se ha cerrado con un nuevo fracaso. Mostrando una fragilidad en casa impropia de un equipo que aspira a dar el salto de categoría, solo Biel Ribas, en la portería, y la línea defensiva, sobre todo tras los fichajes de invierno, han dado la talla.

El varapalo del Real Murcia ante el Elche, como fueron las anteriores caídas en los tres últimos play off, escoció fundamentalmente porque los partidos en Nueva Condomina siguen siendo la asignatura en donde siempre tropiezan los granas. Posiblemente el mejor campo del grupo, con un buen estado del terreno de juego, y una afición, escasa al principio, pero siempre constante en el ánimo, nunca originó un divorcio como posiblemente mereció este Real Murcia, que falló más de lo debido, desconectándose de una grada que siempre estuvo presta.

Desde las visita del FC Cartagena y Extremadura, donde hubo precios reducidos y llamamiento a la afición, el estadio casi se llenó. Incluso en el partido ante el Elche se demostró que era fácil ilusionar a una hinchada.

Esta funesta temporada está marcada por la influencia que marcó el discurrir institucional, como repetidamente se ha dicho. El retraso de nóminas, la incapacidad de no poder sortear a la Agencia Tributaria y no poder utilizar el taquillaje de la visita del Barcelona con la que se esperaba tapar no poco agujeros no fue óbice para que Salmerón mantuviera al menos, estar cerca de la única obsesión que interesaba a todo el mundo: clasificar al equipo para el play off.

En su casi centenario discurrir ha tenido que emplear el Murcia a 31 futbolistas en los 38 partidos de Liga, cinco de Copa y dos de promoción. 45 partidos en total, que se quedaron cortos tras la tempranera eliminación de la fase de ascenso. El Real Murcia realizó siete despidos en el mercado de invierno, en el que fichó cinco reemplazos. Y hasta incluso esta temporada han debutado varios jugadores de las bases en el primer equipo (Renato, Melgar y Escribano), aunque su presencia ha sido testimonial.



PORTERÍA Nadie dudó en la experiencia de Biel Ribas

El balear fue de largo uno de los mejores cancerberos. Especialmente en los dos tercios del campeonato, donde destacó su facilidad para interceptar las penas máximas. Hasta cuatro detuvo Biel Ribas, quien además mantuvo su portal lo más inmaculado que pudo. Abril y mayo fueron los meses donde encajó más goles. Pero ni el balear ni José María Salmerón quisieron rotar en un puesto tan importante. Santomé, que jugó todos los partidos de Copa y solo uno de Liga, ha quedado prácticamente inédito. Biel Ribas ocupa el segundo puesto de la lista de mejores futbolistas del Murcia 17-18.



DEFENSA El muro de la solidez

Inicialmente quedaron claros los laterales, sobre todo cuando Orfila pasó al carril derecho. Y fueron primero el asturiano y Álex Ortiz los centrales, y después con la recuperación de David Mateos y la incorporación de Charlie y Molo se necesitó cinco hombres para cuatro puestos. La zaga fue la zona más coriácea, con una virtud que en este curso lució mucho más: marcar goles. Hasta once tantos consiguió la defensa murcianista, con Orfila a la cabeza. La temporada anterior la línea de atrás hizo ocho dianas.

Su solidez permitió que sobre todo en campos extraños se encajara muy poco -15 goles-, y estuviera sin perder desde el 11 de noviembre,hasta la debacle de Elche. Dos futbolistas, Pedro Orfila y Forniés, ocupan, respectivamente, el puesto primero y cuarto de la tabla de futbolistas de la 17-18.



CENTRO DEL CAMPO Mucho músculo y poca creación

En los equipos de Salmerón es fundamental, sobre todo, el papel del mediocentro, que es el que se coloca entre los dos centrales y es el que dirige el ritmo del partido y cuando habrá que parar o no. Desde la llegada del almeriense, fue David Sánchez el eje sobre el que gravitó el equipo. Pero nunca tuvo el sevillano la clarividencia del año pasado. La capacidad física tampoco le acompañó. A medida que el andaluz renqueaba cada vez más, menos terreno del mismo cubría y los dos escuderos, los que se colocan a su lado, demasiado estaban para cuidar cada vez mayores parcelas.

Armando siguió siendo el mismo pinche de siempre, y en la izquierda, Juanma Bravo, un joven con cada vez hecho, cubrió una zona más superior a sus condiciones. La utilización de Mateos en el puesto de David Sánchez señalaba las dudas que Salmerón urdía, porque el único, con capacidad de creación (Fran Carnicer) fue infrautilizado.

Mucho músculo, gran poder físico en el centro de campo, desgaste total que se gastaron en la contención del adversario y en las ayudas, y nula creación, en donde mantener el ritmo del partido u optar otro tipo de juego cuando se necesite no existió. Algo que también llama la atención, es que los jugadores del centro del campo solo han marcado un gol, señal de que nunca funcionaron las llegadas de segunda línea, táctica fundamental en el día de hoy.

Entre los jugadores que más minutos atesoraron están Armando y David Sánchez, que ocupan los puesto tercero y cuarto. David Mateos, que a lo largo de la temporada ha sufrido múltiples problemas físicos, es noveno y Juanma, décimo.



DELANTERA Poca vida detrás del muro

Curiosamente el equipo comenzó con más delanteros que otras temporadas. Entre medias puntas, extremos o arietes, el Real Murcia disponía de hasta nueve hombres en una línea que exige la total confianza por parte del entrenador.

La lesión, gravísima, de Víctor Curto, la escasa convicción que mostraron Pedro Martín, Abel Molinero y Salva Chamorro? conformaron una delantera en donde en la primera vuelta siempre se vivió de Elady (con seis goles era el pichichi), que además sufrió una inoportuna expulsión. Aunque el equipo con 25 tantos estaba a nivel de lo que se marcaba en el grupo, la llegada de Chrisantus y Carlos Martínez (ocho entre los dos) no fue suficiente para rellenar el expediente.

El Murcia marcó casi los mismos goles (24), hasta llegar a los 49, lejos de los números realizados por el Extremadura, el Ejido e incluso el FC Cartagena. Todos ellos superaron, en mucho, el medio centenar. Poca vida cuando el muro comenzó a resquebrajarse y el ataque demostró su preocupante falta de gol.

En la tabla Elady y Pedro Martín ocupan los puestos séptimo y octavo, respectivamente, de jugadores más utilizados por el técnico, lo que demuestra que no fueron pocas las oportunidades que les ofertó el entrenador.