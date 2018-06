Vicky Robles: "Llegué de rebote al baloncesto porque en realidad quería jugar al fútbol"

Victoria Robles Vigara (Alcázar de San Juan, 5 de noviembre de 1991) ha sido una de las artífices del regreso del UCAM Jairis de Alcantarilla a la Liga Femenina 2. Está graduada en Magisterio y a punto de concluir Fisioterapia. Una lesión le impidió hace unos años llegar a la máxima categoría.

¿Por qué empezó a jugar al baloncesto?

Empecé a jugar en el colegio, en Irún, porque aunque soy de Alcázar de San Juan, con un año y medio nos fuimos al País Vasco porque mi padre trabajaba en Adif. En cada trimestre se jugaba a un deporte en el colegio y por eso he hecho fútbol, baloncesto, voleibol, softbol... Y cuando destinaron a mi padre a Ávila me dediqué a fútbol sala y voleibol, pero al año siguiente, en 2º de la ESO, volvimos a Alcázar, donde dije de jugar al fútbol, pero por casualidades de la vida, no me cuadró el equipo que había y me metí al baloncesto. Vamos, llegué de rebote.

Pues empezó ya mayor en el baloncesto.

Sí, sí, en infantil de segundo año.

¿Se le dio bien desde el inicio?

Mejor de lo que me esperaba, porque dos años después me convocaron para la selección de Castilla La Mancha y en júnior de primero me quisieron fichar de Albacete para jugar en el Primera Nacional, pero por circunstancias, mis padres decidieron que no y aguanté un año más en el Grupo 76 Al-kasar.

¿Y cómo al final dio el paso de salir de Alcázar?

En júnior de segundo año se fijó en mí un entrenador de Guadalajara, me fichó para jugar en LF2 y en júnior, y con 16 años salí de casa y debuté en LF2.

Entonce sería la más joven de la categoría.

Sí, nos ficharon a cuatro júnior y todas debutamos ese año en LF2. Llevo ya casi diez años en esa categoría.

¿Y cómo acabó en Murcia?

En Guadalajara estuve cuatro años, me saqué mi carrera de Magisterio, pero quería salir de allí y fiché con el Bilbao, con el que ascendí a LF1. En la campaña siguiente iba a jugar en la máxima categoría, pero una lesión me lo impidió. Me operaron del tobillo y tuve que dejarlo.

Entonces tendrá la espinita clavada de no haber jugado en LF1 por una lesión.

Pues sí. Mi tobillo me impedía terminar los entrenamientos y tomé la decisión de volver a casa para solucionarlo y operarme. Al siguiente verano quería volver a Bilbao, pero recibí una llamada de Vítor Verdú y Mariano Vivancos, el entrenador y presidente del Jairis, y me ofrecieron estudiar y jugar aquí.

Pero usted ya tenía una carrera.

Sí, pero siempre había querido hacer fisioterapia y no dudé en venirme, porque era como uno de mis sueños.

¿Y cómo fue ese año en blanco después de verse que estaba ya en la máxima categoría?

Muy malo porque no sabían qué tenía. Era una desesperación constante porque de tener en mi mano jugar en LF1, de repente me vi en casa sin poder hacer lo que más me gustaba. Gracias a mi pareja, mis amigos y la familia lo pude llevar mejor, pero psicológicamente me costó mucho, fue un año muy duro.

¿Sigue teniendo el objetivo de llegar a LF1 o su planteamiento de vida ha cambiado?

Ahora mismo vivo el día a día, tengo mucha ilusión por volver con el Jairis a LF2 y quitarme esa espinita del descenso de hace dos años después de hacer una muy buena temporada. Ojalá un día pueda llegar a LF1, pero mi objetivo es terminar mi carrera, seguir formándome y disfrutar de esta temporada próxima.

¿Para las chicas es el deporte más difícil?

Es complicado. Yo siempre he tenido los pies en el suelo y sabía que de esto no iba a vivir. Es muy difícil que una jugadora viva del baloncesto. Siempre he tenido claro que mis estudios iban por delante y que debía tener una carrera. Aunque durante los años que te dura el baloncesto igual puedes vivir de esto, aunque no todas las chicas, cuando se acaba debes tener algo. Hay mucha diferencia entre los hombres y mujeres. Económicamente no es lo mismo un chico en la segunda división que una chica.

¿Y qué se ha dado para el ascenso del UCAM Jairis?

Que hemos formado un grupo humano muy bueno, más que un equipo somos una familia, sin ningún problema durante la temporada, y muchas veces, hacer un grupo donde vaya todo el mundo en la misma corriente, suple las deficiencias técnicas o tácticas.

¿Pide el balón y busca la canasta ganadora en los últimos segundos de los partidos?

Depende. Según como haya transcurrido el partido, aprovechamos a la jugadora que más enchufada está ese día. Normalmente el entrenador hace una jugada con varias opciones, aprovechando nuestras virtudes y una de las variantes suele ser mi tiro desde la esquina

¿Y le gusta jugársela?

Si me llega el balón, me la juego, y si la meto, mejor. Si no me llega, no importa, confío en mis compañeras

¿Un tirador es de rachas?

Depende del día. En el partido por el ascenso al principio no me entraban, pero mi entrenador siempre me está animando, diciéndome que tengo que seguir aunque falle, y gracias a eso terminaron entrando seis triples.

¿Saben en Alcázar de sus hazañas?

Sí, están siempre muy pendientes de mí y es algo que agradezco un montón. Tanto los medios como los amigos me llaman y me siento alcazareña hasta la muerte.

Hace dos años, cuando descendieron al equipo, ¿se planteó en ese momento irse?

No porque tenía muy claro que pasase lo que pasase, iba a seguir. Para mí estudiar fisioterapia era muy importante y ya me había comprometido. Varios clubes me llamaron, pero había dado mi palabra.

¿En qué jugadores siempre se ha fijado?

Es que tengo muchos, pero Marta Xargay, Juan Carlos Navarro, Sergio Llull, Chacho...

¿Siempre ha jugado de escolta?

No, cuando empecé era pívot, pero he evolucionado hacia las posiciones exteriores. Mi entrenador, cuando me fui a Guadalajara, me sacó al exterior. Al principio me costó por el manejo del balón y tuve bastante trabajo con el bote, pero me quedaba tras entrenar a trabajarlo.

Y su pareja también juega al baloncesto.

Tenemos eso en común, él también es de Alcázar y nos conocimos en un campus de baloncesto. Juega en el Jairis y hemos tenido una semana de éxitos porque los chicos han ascendido a EBA.