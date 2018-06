Duda: "Siento rabia por no continuar en ElPozo porque me veía con fuerzas"

"Tomás Fuertes siempre ha creído en mí pero ha tenido que tomar una decisión difícil", dice

Eduardo Sao Thiago-Lentz 'Duda' cerró ayer en una rueda de prensa una etapa de diecisiete temporadas en el banquillo de ElPozo Murcia. Se va orgulloso y agradecido, pero también con la sensación de no haber, sin ninguna queja, según sus palabras, pero también con fuerzas para haber continuado. Arropado en la sala de prensa por directivos del club, exjugadores como Kike Boned, el cuerpo técnico del UCAM Murcia Club Baloncesto, con Ibon Navarro a la cabeza, pero con un solo futbolista de la primera plantilla, el guardameta Fede -aunque se había despedido de todos en una comida el día anterior llamó la atención que no estuvieran, al menos, los capitanes-, el hispanobrasileño hizo un repaso a su trayectoria, sintiéndose más satisfecho por haber hecho debutar en Primera División a cincuenta jugadores, que por los títulos alcanzados en su trayectoria.

«No tengo absolutamente ninguna queja del club, que se ha portado conmigo perfectamente y me siento un privilegiado por haber trabajado en estas condiciones», dijo Duda, quien admitió que su salida del club es una «decisión es difícil, es rara porque siempre he estado en el otro lado, ya que he tenido una incidencia muy grande en todas las decisiones. Las formas fueron las mejores posibles. Incluso con Fran Serrejón -director deportivo-, a quien busqué después del último partido para darle un abrazo, no hay absolutamente nada, le admiro como persona y como profesional. Hemos tenido nuestras diferencias y puntos de vista deportivos diferentes, pero hasta la temporada pasada todo lo hicimos de común acuerdo y asumo la responsabilidad», expresó.

El hispanobrasileño también tuvo palabras de recuerdo para Tomás Fuertes, propietario del club: «Agradezco las enseñanzas que he recibido de Tomás Fuertes. Es una persona ganadora, inquieta, que nunca está satisfecha con los resultados, y de ahí viene esa confianza en mí. Siempre ha existido mucho entendimiento, sintonía en la forma de pensar y actuar, y por eso creo que sigue creyendo en mí, pero que ha tenido que tomar una decisión difícil porque cree que es lo más conveniente para el club. Si ahora hace falta en ese cambio hay que acatar y agradecer estos años que he estado aquí».

En cualquier caso, Duda se marcha sintiendo que no ha completado el ciclo que inició pese a haber durado el mismo 17 años. «Siento rabia de no ser entrenador de algunos jugadores que están aquí y de no continuar con este proyecto», admitiendo que «me sentía con fuerzas para continuar como entrenador de ElPozo», recordando también sus inicios como entrenador, cuando Antonio Franco, entonces gerente del club, le preguntó quién consideraba que podía ser el técnico ideal para el equipo, y él se ofreció, iniciando así una larga etapa que ayer concluyó