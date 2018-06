Dani Abalo vuelve a Vigo, donde empezó su carrera

Dani Abalo regresa a la ciudad que le vio nacer como futbolista mientras atraviesa un momento difícil en el Cartagena. El jugador gallego, que era uno de los fichajes más esperanzadores el verano, ha perdido protagonismo en el conjunto albinegro, hasta tal punto de que no juega ni un solo minuto desde el 25 de febrero. No ha conseguido alcanzar un buen estado de forma en toda la temporada, aunque en el tramo final de la primera vuelta se hizo con el puesto de titular. El extremo de Vilagarcía de Arousa comenzó su carrera en las categorías inferiores del Celta, pasando por el filial hasta llegar al primer equipo. Junto a Iago Aspas, era miembro de una gran generación de canteranos que cogieron al club en Segunda y lo ascendieron a la máxima categoría. Abalo jugó en el Celta B, su rival esta semana, entre 2005 y 2008, y en el primer equipo entre 2008 y 2012. Posteriormente, pasó al Nástic, al Ludogorets, al Beira Mar y al Alavés. Regresa a Vigo, aunque probablemente no salga en el once inicial. De hecho, últimamente ni siquiera entra en las convocatorias.