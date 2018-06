Salmerón no continuará en el banquillo del Murcia

José María Salmerón no continuará en el banquillo del Real Murcia la próxima temporada. El técnico almeriense, que acaba contrato el 30 de junio, ha decidido tomar otro camino, según informó ayer la televisión autonómica. La noticia, que no ha sido confirmada por los responsables del club grana, ya la dejaba entrever el propio preparador murcianista tras la derrota en el Martínez Valero frente al Elche, donde el equipo era eliminado del play off. En la rueda de prensa posterior al choque, Salmerón indicaba que «me veo con fuerzas para seguir porque solo viendo a la gente que me rodea, pero si no cambian las cosas va a ser muy difícil. La inestabilidad del club y las peleas no han sido nada buenas para el grupo», para añadir que «si los jugadores no quieren venir al Murcia es por algo y si no vienen los mejores no se puede competir después con equipos que están en un nivel superior al tuyo. Si cambian muchas cosas no tengo ningún problema en continuar, pero entiendo que es complicado».

Esas declaraciones dejaban ya entrever que la continuidad de Salmerón era prácticamente imposible, y eso que antes del play off tanto el almeriense como Toni Hernández, director deportivo y gerente del Real Murcia, se habían lanzado elogios. El valenciano incluso llegó a afirmar que «salvo que ocurra algo extraordinario Salmerón seguirá siendo el entrenador del equipo la próxima temporada», unas palabras de las que se olvidaba nada más conocerse la eliminación en el play off, cuando al ser cuestionado por la renovación del técnico se limitó a pedir tranquilidad.

Salmerón, que fue uno de los grandes aliados de Deseado Flores para sacar del club a Mauricio García de la Vega y que posteriormente se posicionaba claramente al lado de Víctor Gálvez, cierra su etapa en el Real Murcia tras haber logrado que el equipo mejorase sus números y alcanzase el play off, aunque sus decisiones en el choque de ida frente al Elche -derrota por 0-1 en Nueva Condomina- hicieron que su continuidad fuese más que cuestionada.