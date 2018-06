Fotis Katsikaris toma fuerza como sustituto de Plaza en el Unicaja Málaga

Fotis Katsikaris, exentrenador del UCAM Murcia CB y actual del Iberostar Tenerife, suena con fuerza como sustituto la próxima temporada del Unicaja Málaga. Según publicó ayer Gigantes del Basket, el técnico griego es la principal opción del conjunto andaluz para liderar su nuevo proyecto el próximo curso tras conocerse que el catalán no continuará en el Martín Carpena después de aterrizar en 2013. Katsikaris, que la pasada campaña inició su segunda etapa en el UCAM con el que alcanzó la novena posición, se marchó al Hapoel de Jersualem el pasado verano y tomó las riendas del Iberostar Tenerife a finales de noveimbre tras no cuajar su proyecto en Israel. Con el equipo tinerfeño ha conseguido alcanzar la Copa del Rey y el play off de la Liga Endesa, donde en ambas competiciones ha sido eliminado por el Real Madrid.