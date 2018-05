"Lo único que nos puede quitar el peso que tenemos encima es un ascenso"

Alberto Monteagudo, entrenador del FC Cartagena, dice que el equipo ya está listo para afrontar el envite del próximo domingo ante el Celta B. Añade el preparador albinegro que el drama vivido en Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda -encajó un gol en el minuto 96 de partido- debe ser historia y que la mejor manera de revertirlo es consiguiendo ascender. "Lo único que nos puede quitar el peso que vamos a aguantar los próximos veinte años de nuestra vida es pasar y ascender a Segunda División".

El preparador confirmaba que Óscar Ramírez lo tiene muy complicado para poder viajar con el equipo al no terminar de recuperarse de su lesión, aunque sí que tiene muchas opciones Rubén Cruz, con un esguince en el tobillo fruto del último partido.

"Tenemos que focalizarlo todo en el partido que tenemos y hacerlo con intensidad y finura de cara al gol", subrayó el de Valdeganga, quien reiteraba la total confianza en sus jugadores. "Si hay un equipo capaz de rearmarse, competir y llegar a tiempo para ascender, ese es el FC Cartagena".

Considera que es normal que se les otorgue el papel de favoritos en esta eliminatoria por haber acabado como primeros de grupo. "Pero recuerdo que el Celta B viene de ganar su eliminatoria y el Cartagena de perderla. Ellos no tienen la necesidad imperiosa de ascender y nosotros sí. Creo que la intensidad se va a notar en el partido. Nuestra felicidad depende de nosotros mismos y la actitud que mantengas está fundamentalmente en ti mismo. Solo me preocupa mi equipo, que esté mentalizado y que sepamos reactivarnos para que los contratiempos no nos afecten".