Hasta tres jugadores del Lorca se marchan del club antes de terminar la Liga en Segunda

Algunos jugadores del Lorca FC hna decidido marcharse de la disciplina blanquiazul antes de que finalice la competición. El último partido de liga será mañana viernes a las nueve de la noche en el estadio Artés Carrasco ante el Sevilla Atlético. Este choque solo sería un partido normal si no estuviera en juego la honrilla de no ser el último clasificado.

Ahora mismo el puesto de farolillo rojo lo ocupa el equipo lorquino con dos puntos menos que el filial sevillista. Mientras tanto, ya ha empezado la desbandada en el vestuario lorquinista. El meta uruguayo, Franco Torgnascioli, pidió permiso para marcharse ya que se está lesionado, sufre un esguince en el tobillo. Le ha seguido el sueco Markus Holgersson. Su mujer está a punto de dar a luz y también ha solicitado el poder marcharse antes de tiempo. A estos se une Bicoro, quien está con su selección, la de Guinea Ecuatorial y tampoco regresará.

Por sanción no podrá jugar Alberto Noguera. La principal novedad será el regreso del murciano Pina tras haber cumplido una sanción de tres partidos. Del futuro del equipo lorquino no se sabe nada. Todo está a la espera de las decisiones que tome el dueño, Xu Genbao, una vez regrese de China. Tan solo el portero Jaume Valens, que ha estado cedido al Jumilla y el centrocampista,Santi Luque, que no ha contado para Fabri, tienen contrato en vigor para la próxima campaña.