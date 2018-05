El UCAM buca estabilidad para dar continuidad al proyecto

Estabilidad. Eso es lo que busca el UCAM Murcia Club Baloncesto para la próxima temporada con el fin de dar continuidad al equipo. Así lo manifestaron ayer el presidente, José Luis Mendoza, y el director general, Alejandro Gómez, en un acto que se celebró en el campus de la Universidad Católica y con el que se puso el punto y final al curso recién concluido.

Incrementar el presupuesto y cerrar cuanto antes la renovación del entrenador, Ibon Navarro, son las primeras piedras que quiere poner la entidad, que volverá a competir en la Champions League.

«En el deporte hay que ser ambiciosos de forma sana y deportiva. Se han conseguido unos resultados únicos y estamos felices», decía ayer Mendoza, quien aseguró que la UCAM «va a seguir» dirigiendo el club y que cuenta con Alejandro Gómez, quien aún no tiene contrato, para «tratar de hacer un gran equipo para la próxima temporada». Sin embargo, el máximo mandatario volvió a deslizar la necesidad de recibir más ayudas económicas: «Aparte de la aportación de los empresarios, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, que no está ayudando y su presidente está dispuesto a fortalecer esa colaboración, necesitamos que el Ayuntamiento haga un contrato superior al actual. Los costes en estos niveles son altísimos y nos cuesta un dineral», declaró en el acto, para añadir que «el equipo tiene que seguir dando pasos, y nosotros podemos dar lo que podemos dar teniendo en cuenta que somos una universidad».

Alejandro Gómez, por su parte, dejó clara la hoja de ruta que se va a seguir: «Tenemos que sentarnos a analizar presupuestos y disponibilidad del club. Nos gustaría contar con Ibon Navarro para el año que viene, estamos muy contentos con su trabajo y los resultados, y ojalá pueda darse, porque por nuestra parte no va a quedar», declaró, aunque precisó que «sin un presupuesto cerrado, sería un ejercicio de irresponsabilidad tomar decisiones». El madrileño vaticinó que «va a ser un verano difícil, como todos, ninguno es fácil, pero no podemos hacer cartas al solitario y engañarnos, sabemos a lo que podemos aspirar, pero eso no significa que no podamos mejorar el año anterior», comentó.

Como ya informó este diario, solo tres jugadores tienen contrato para el próximo ejercicio, que son el base Charlon Kloof, el escolta Brad Oleson y el alero Sadiel Rojas. Además, el club tiene una opción para renovar a Marcos Delía y Alberto Martín, con quienes no se tiene tomada una decisión. Pero no serán los únicos, ya que el proyecto pasa por mantener al menos a seis componentes del plantel de esta temporada: «Hay jugadores que queremos que sigan, aunque no podemos competir con prácticamente nadie a nivel económico», pero añadió que «siempre hay jugadores que se dejan convencer porque el club apostó por ellos cuando estuvieron lesionados» en clara alusión a hombres como Ovie Soko, quien maneja varias ofertas pero al que el UCAM Murcia le dio un voto de confianza hace una campaña, cuando después de estar lesionado durante un año le ofreció la renovación.

«El UCAM Murcia es un club que lleva 34 años y lo que necesita es que esté por encima de partidos políticos y tengamos condiciones parecidas a los demás. Si entre todos somos capaces de ver las ventajas que tiene un club en la élite, esto no es de la UCAM ni de Alejandro Gómez, lo que hay que hacer ahora es dejarnos de diferencias personales intentar que todo el mundo se suba al carro», señaló Gómez en un mensaje directo al Ayuntamiento.