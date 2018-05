Sancionan con cuatro partidos a Sergio Jiménez por su expulsión

El centrocampista del Fútbol Club Cartagena Sergio Jiménez, quien fue expulsado el pasado domingo en el tramo final del encuentro ante el Rayo Majadahonda, ha sido sancionado con cuatro encuentros por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol.

El club presentó un recurso por la tarjeta roja que le mostró el colegiado del encuentro, pero aun así no ha podido conseguir que el castigo fuera menor. De esta forma, el futbolista de Los Belones no podrá intervenir en el resto de la campaña con su equipo en el caso de llegar hasta la final y de superar al Celta B en la eliminatoria que comienza este domingo. Se trata, sin duda, de un gran contratiempo para el entrenador del equipo, Alberto Monteagudo, pese a que el jugador no estaba siendo titular.

El FC Cartagena tiene ahora la posibilidad de presentar un recurso ante Apelación con el objetivo de intentar reducir la sanción, aunque las posibilidades de que prospere son bajas debido a los precedentes de esta campaña.