El central Edu Luna regresa al UCAM Murcia tras su cesión

El UCAM Murcia empieza a dar sus primeros pasos de cara a la temporada 2018/2019. Tras esta campaña, en la que no se cumplieron los objetivos planteados, la dirección deportiva universitaria se sitúa en los escenarios iniciales para configurar una plantilla de garantías que sea capaz de afrontar el ascenso de categoría.

El primer movimiento pasa por el regreso de jugadores cedidos, como es el caso del central murciano Edu Luna. El futbolista, de 23 años, ha permanecido este curso en el Arenas de Getxo a préstamo por el UCAM, y tras una campaña productiva, efectuará la pretemporada con el primer equipo universitario. Eso sí, su continuidad en la plantilla dependerá del técnico que se encargue de dirigir el nuevo proyecto durante la próxima campaña. En teoría, y pese a los nombres que han sonado durante estas dos últimas semanas en las que el UCAM Murcia ha estado entrenando tras la conclusión de la temporada, el técnico mejor posicionado para seguir dirigiendo al conjunto azulón es Pedro Munitis, entrenador que ha encabezado el área técnica universitaria durante los últimos dos meses.

Pedro Reverte, director deportivo, sopesa a día de hoy diversas opciones, pero la que mayor confianza le genera en estos momentos es la continuidad del preparador cántabro, pese a los malos resultados en la recta final del campeonato.

Por tanto, al menos hasta que no se confirme quién será el técnico para la próxima temporada, Edu Luna no tiene ni mucho menos garantizada su continuidad en el UCAM. El jugador, que ya no ocuparía ficha sub-23 en la plantilla, ha disputado un total de 25 partidos con el Arenas de Getxo, siendo 24 de ellos completados en su totalidad. En total, más de 2.200 minutos que han servido para foguear al murciano en el Grupo II de Segunda División B.

El Arenas de Getxo consiguió su objetivo de la temporada, que no era otro que la permanencia, de forma más o menos holgada, ya que concluyó en la duodécima posición de la tabla. Edu Luna, además, ha dejado grandes sensaciones en el club bilbaíno, y se ha ganado el aprecio de sus seguidores. Ahora está por ver si tendrá cabida en el nuevo proyecto del UCAM Murcia. Por el momento, los únicos centrales universitarios con contrato para la próxima campaña son Fran Pérez, segundo capitán, y el canterano Javi Fernández.