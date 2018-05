Monteagudo: "Ésta me la tenía guardada el fútbol"

La del Cerro del Espino ha sido una de las ruedas de prensa más difíciles en las que ha tenido que intervenir Alberto Monteagudo en su trayectoria como entrenador de fútbol. Dijo que, como no podía ser de otra forma, su equipo estaba completamente roto. «Nunca he visto tanto hombres llorando como los que estaban en el vestuario. Están muertos anímicamente», explicaba el preparador albinegro tras el duro encuentro que disputó ante el Rayo Majadahonda.

«Ha sido muy duro. Ellos no han tenido ni una sola ocasión y nosotros muchas durante el partido, pero esto puede pasar. Es muy cruel y muy difícil de asimilar», puntualizaba el preparador manchego, totalmente abatido en la sala de prensa.

«Ésta me la tenía guardada el fútbol», decía con un enorme resquemor por lo sucedido tras el gol encajado en los últimos instantes del tiempo añadido. «Peor es difícil que pueda ser», advertía el de Albacete. «Hemos hecho todo lo posible para ascender», añadía. «Planteamos un sistema diferente y esperamos nuestro momento que lo hemos tenido porque además hemos defendido muy bien».

A pesar de ser muy consciente de que podría pasarles, nadie les quita los malos momentos que han vivido en las últimas horas, «esto puede pasar», se repetía el preparador, «pero igual que hemos caído hoy, nos levantaremos mañana -hoy para el lector- para seguir», argumentó.

«Lo tienes y lo esperas», se refería Monteagudo cuando hablaba del ascenso, «porque hemos hecho muchas cosas para subir y creo que lo merecíamos».

Dijo que la recuperación anímica de sus jugadores cobrará especial importancia ahora en los próximos días. «El fútbol un día te da y otro te quita, pero los deportistas de élite se levantan rápido para recuperarse. No nos queda otra que levantar la cabeza; ahora estamos muertos pero el próximo domingo ante el próximo rival volveremos a demostrar que estamos muy vivos».

Eso sí, el entrenador tiene algunos problemas también por resolver en el vestuario, como el estado físico de Óscar Ramírez y de Rubén Cruz. El primero se lesionó el sábado, aunque el entrenador espera que a lo largo de la semana esté apto para viajar y el segundo con un esguince en el tobillo aguardará a las próximas horas para saber si el grado de lesión es leve y con reposo está dispuesto para el próximo encuentro.

También se le preguntó al preparador por la actuación arbitral. «Como comprenderéis no puedo estar contento. Nos han sacado nueve cartulinas amarillas y solo una a ellos. Hemos sufrido en la eliminatoria dos arbitrajes tremendos», comentaba el cartagenerista.

Por su parte, el presidente, Paco Belmonte, quería encontrar una explicación a lo ocurrido y pensar ya en el futuro: «Sobre todo pienso en cómo levantar a la gente que está mal. El fútbol tiene a veces estas cosas, que te coloca a dos mil pulsaciones de alegría y después te lleva a la tristeza, pero si algún equipo ha merecido pasar la eliminatoria, sobre todo en el partido de hoy -ayer para el lector-, ha sido el Cartagena, porque hemos tenido varias contras para poder finiquitarlo. No conseguimos el ascenso con un gol en el minuto 96 y medio en propia puerta y pocas conclusiones se pueden sacar más. Solo nos queda levantar la cabeza y trabajar a partir de mañana para superar dos eliminatorias que ahora son más complicadas», decía.

«En esto momentos recurro a algo que no me gusta, pero la historia dice que a este escudo le cuesta todo mucho más, pero estamos aquí para romper la historia. Entiendo que a todo el mundo le va a costar un poquito más, pero hay que ponerse a trabajar para estar fuertes para el domingo. Nos toca el camino más largo, pero aquí no se rinde nadie», puntualizó también el presidente.

Por su parte, Pau Torres, portero del Cartagena, explicó que «es muy difícil asimilar un golpe así por cómo ha ido el partido y viendo que ellos no eran capaces de tirar ni una vez a portería. Al final tenemos que levantarnos. Ahora hay una nueva oportunidad. Y el Cartagena sí o sí va a ascender»

Explicaba el propio guardameta que «así es el fútbol. Por desgracia para unos y alegría para otros pasan estas cosas. Ahora estamos jodidos, pero mañana volverá a salir el sol y el fútbol nos deberá una, no puede ser tan hijo de puta con nosotros"-