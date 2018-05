La incontestable Ana Carrasco

La piloto murciana sigue líder de la clasificación y aumenta las diferencias con sus perseguidores

Ana Carrasco no solo no decepciona, sino que continúa agrandando su corta pero intensa leyenda como piloto de motociclismo en el Mundial de Supersport 300. Si ya se había encargado de romper moldes el pasado año con el primer triunfo de una mujer en una prueba del Campeonato del Mundo, esta temporada su progresión no conoce límites y prosigue sorprendiendo a propios y extraños.

La deportista ceheginera sumó en la mañana de ayer su segundo triunfo de la temporada en el circuito de Donington Park (Inglaterra), en la que se ha convertido en la tercera victoria de Ana Carrasco en la categoría, tras la que logró hace dos semanas en Imola y el pasado año en Portimao. Al igual que sucedió en Imola, la piloto ceheginera también partía desde la pole, aunque esta vez añadió la mejor vuelta rápida del fin de semana. Su compañero de equipo, Dorren Loureiro (DS Junior Team), y Borja Sánchez (ETG Racing) han acabado en el segundo y el tercer cajón del podio, tras un peleado final de carrera.

Carrasco aprovechó su primera plaza en parrilla para protagonizar un arranque fulminante, sin dar opción a sus rivales. Por detrás de ella se han colocado Koen Meuffels, Borja Sánchez, Jan – Ole Jähnig o Dorren Loureiro.

Pero en la segunda vuelta, Ana Carrasco ya tenía casi un segundo de diferencia respecto a Meuffels, su principal perseguidor. El piloto del KTM Fortron Junior Team también lograba unos metros de distancia sobre el grupo de seis pilotos que le perseguía, formado por Sánchez, Jähnig, Deroue, De La Vega, Loureiro y Pérez.

Deroue, con más ritmo que sus rivales de grupo, pasó a liderar el grupo y en la tercera vuelta han logrado llegar hasta Koen Meuffels. Así, el grupo que luchaba por las dos plazas de podio vacantes pasó a ser de hasta siete pilotos.

A cinco vueltas para el final, y con Carrasco liderando con muchísima tranquilidad la carrera y a más de 3,5 segundos de distancia, Mika Pérez y Jan – Ole Jähnig, que ocupaban la séptima y la octava posición, han empezado a perder metros con el grupo de delante. Así, el grupo que perseguía a la piloto murciana se redujo a cinco pilotos, Deroue, Loureiro, Sánchez, Meuffels y De La Vega.

En la última vuelta, el quinteto protagonizó una encarnizada pugna por las dos plazas libres del podio, con un continuo baile de adelantamientos en las últimas curvas, pero finalmente, Loureiro y Sánchez cruzaron la línea de meta en segunda y tercera posición para completar el podio.

Tras la carrera de ayer, la ceheginera Ana Carrasco se afianza en la primera posición de la clasificación con 73 puntos, veintidós más que el segundo, Luca Grunwald, y veintisiete más que el tercero, Scott Deroue. Los pilotos del Campeonato del Mundo FIM Supersport 300 volverán a la acción en dos semanas, en el Round Acerbis de la República Checa que se celebrará del 8 al 10 de junio. Ana Carrasco defenderá entonces su liderato una semana más.