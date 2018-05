El UCAM, del parqué a las oficinas

Fijar el presupuesto y atar la continuidad de Ibon Navarro, las primeras tareas

El UCAM Murcia Club Baloncesto, que el pasado jueves puso el punto y final a la temporada 2017-2018, está obligado a pasar del parqué a las oficinas rápidamente. Con solo tres jugadores con contrato en la plantilla, el verano será muy largo. Primero tendrá que fijar la entidad que preside José Luis Mendoza el presupuesto para el próximo curso; y acto seguido, ponerse a recomponer un equipo que, bajo las órdenes de Ibon Navarro, ha tenido tenido una identidad propia que le ha llevado a lograr el tercer puesto en la Champions League, competición para que le tiene pasaporte asegurado para la 2018-2019, además de quedarse a las puertas de la Copa del Rey y de los play off por el título.

Una de las primeras cuestiones a resolver es el futuro del entrenador. El vasco está agradecido a la oportunidad que le dieron el pasado verano y desea quedarse. «Me han transmitido que quieren que me quede, pero el club está en un momento de incertidumbre a muchos niveles», decía en una entrevista concedida a este diario, donde puntualizaba que «cuando vea que Alejando Gómez y José Miguel Garrido siguen al frente del proyecto y qué pasa con las ayudas que puedan venir de fuera para reforzarnos, decidiré, pero a mí me gustaría seguir, no voy a decir que no», explicó.

A la misma vez tendrá que afrontar la entidad la continuidad de los jugadores. Solo tres, el alero Sadiel Rojas, el base Charlon Kloof y el escolta Brad Oleson tienen contrato. El resto quedan libres. Además, el club tiene una opción para renovar los compromisos del base Alberto Martín, quien concluyó la temporada lesionado, y del argentino Marcos Delía. El primero es cupo nacional, un hecho que le da muchas opciones de continuar.

Clevin Hannah, por su parte, acaba contrato y su continuidad, salvo que el club tenga mayor capacidad económica, es complicada. Además, con el representante del escolta Vítor Benite ya ha hablado el club, pero sus pretensiones iniciales son bastante elevadas en estos instantes. El navarro Álex Urtasun tiene contrato con el Fuenlabrada, por lo que los murcianistas deberían negociar con los madrileños para quedarse con él.

El capitán José Ángel Antelo también ha acabado contrato. Su situación va a depender de la evolución de la lesión que sufrió y por la que tuvo que ser intervenido tras la Champions League. Además, Ovie Soko también queda en libertad y el británico ve con buenos ojos su continuidad. De hecho, el pasado jueves estuvo en Murcia su representante, David Carro, quien presenció el choque ante el Movistar Estudiantes desde un palco VIP. Quien también acaba contrato es el belga Kevin Tumba, un jugador con limitaciones ofensivas pero que encaja perfectamente en un perfil de equipo similar al del presente año, mientras que Vítor Faverani, casi inédito por las lesiones, y Julen Olaizola, que acabó el curso cedido en el Lleida de LEB Oro, no continuarán. Asimismo, Augusto César Lima regresa al Real Madrid, que deberá decidir su futuro.

Por tanto, el UCAM Murcia tiene otro verano con mucho trabajo en las oficinas. Con tres jugadores con contrato y solo uno de ellos considerado como cupo en la ACB, Brad Oleson, componer el puzzle, debido también a la ausencia en el mercado de jugadores nacionales que puedan incrementar el nivel, será complicado. La idea es mantener un núcleo importante, aunque todo estará en función del presupuesto final.