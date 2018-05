Seiscientos afortunados animarán al Cartagena en el Cerro del Espino

El miércoles, la diosa fortuna fue la que decidió quiénes vivirían el decisivo Rayo Majadahonda-Cartagena desde el graderío del Cerro del Espino. El conjunto rayista solo puso a disposición de los albinegros 780 entradas, de las que 200 estaban reservadas para personal del club. Otras 120 localidades las ocuparán los aficionados que han acompañado al equipo en los últimos desplazamientos. Las seiscientas restantes se sortearon entre los 2.600 abonados que se inscribieron, y se han vendido a un precio de 20 euros. El resto tendrá que conformarse con ver el partido por televisión desde la ciudad portuaria.

En principio, no habrá ni un solo asiento libre en el Cerro del Espino. Las 3.376 localidades del campo donde entra el Atlético de Madrid estarán ocupadas. En un principio, las entradas al público general se iban a vender entre el viernes y el sábado, pero el pasado jueves el Rayo Majadahonda colgó el cartel de 'No hay billetes'. Por tanto, solo los abonados del conjunto cartagenerista podrán presenciar el club. El resto de aficionados que quisieran presenciar el choque no tendrán localidades disponibles.

Algunos aficionados que consiguieron su entrada en el sorteo, optaron por revenderla desde el pasado jueves, con precios que han alcanzado los 75 euros.

La Federación de Peñas ha organizado el desplazamiento hasta Majadahonda para los que sí han tenido fortuna en el sorteo. Los aficionados partieron esta madrugada (a las 4:30 de la mañana) con destino a la ciudad madrileña, y llegarán alrededor de las 9:30 de la mañana. El viaje en autobús cuesta 22 euros, más los 20 euros correspondientes a la entrada al estadio.

Los demás aficionados del FC Cartagena podrán seguir el encuentro desde el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria. El Ayuntamiento instalará en pantalla gigante de 18 metros cuadrados para que la afición pueda vivir el encuentro como cualquier otro domingo en el Cartagonova. La entrada al Palacio de los Deportes se abrirá a las 10.30 de la mañana, una hora y media antes del inicio del partido, y las puertas permanecerán abiertas hasta que se complete el aforo.

Incógnita sobre la celebración

Los más de seiscientos aficionados que se desplazan a Majadahonda lo harán con la esperanza de regresar a la ciudad con el ascenso bajo el brazo. En ese caso, la principal duda es dónde se haría la celebración de tan ansiado éxito. El club aún no ha comunicado oficialmente dónde se celebraría el ascenso, en caso de conseguirse, aunque todo apunta a que los festejos tendrían lugar en la Plaza de España. Otras voces apuntaban a la zona portuaria como el lugar donde se recibiría a los jugadores.

En cualquier caso, el equipo llegará por la noche a Cartagena. Teniendo en cuenta que el partido acabará poco antes de las dos de la tarde, si no hay prórroga, y la distancia del viaje en autobús desde la capital hasta Cartagena, los aficionados tendrán que esperar a la noche para recibir con los brazos abiertos a sus héroes, en el caso de que logren aquello que todo el mundo desea en la ciudad portuaria: el ascenso a Segunda División.