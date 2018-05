Salmerón da marcha atrás y no tiene tan claro que vaya a seguir en el Murcia

Hace quince días que el gerente del Real Murcia, Toni Hernández, dijo en una rueda de prensa que «salvo que ocurra algo extraordinario Salmerón seguirá siendo el entrenador del equipo la próxima temporada». Y es que las palabras del valenciano pueden caer en saco roto en muy pocos días, ya que el propio Salmerón no se mordió ayer la lengua en la sala de prensa para dejar entrever que si la entidad sigue viviendo una situación tan inestable como la de este curso, será casi imposible que el almeriense siga otra campaña comandando el banquillo de Nueva Condomina. «Me veo con fuerzas para seguir porque solo viendo a la gente que me rodea, pero si no cambian las cosas va a ser muy difícil. La inestabilidad del club y las peleas no han sido nada buenas para el grupo», reconoció un José María Salmerón visiblemente dolido y que también reconoció que «es la rueda de prensa más triste que he dado en toda mi carrera».

«Si los jugadores no quieren venir al Murcia es por algo y si no vienen los mejores no se puede competir después con equipos que están en un nivel superior al tuyo. Si cambian muchas cosas no tengo ningún problema en continuar, pero entiendo que es complicado, explicó el jefe del banquillo grana, muy consciente también de que sus decisiones y sus ´volantazos´ en esta eliminatoria a doble partido también han influido de manera negativa en que el Murcia vuelva a estar fuera a las primeras de cambio.

«Tengo que pedirle perdón a toda la afición porque siempre han estado allí y nos vamos muy decepcionados porque pensábamos que podíamos pasar. Nunca hemos bajado los brazos ni con un marcador muy adverso, pero ellos nos han marcado en las dos primeras acciones que han tenido. La eliminatoria se ha decidido en las áreas y es algo que ya sabíamos. Sabíamos muy bien lo que hicimos mal en el encuentro de ida y los resultados han demostrado que en casa nos ha costado este curso ganar más trabajo que hacerlo fuera sea por lo que sea. Además el fútbol es así porque cuando mejor estábamos sobre el campo, entonces nos han marcado el primero», dijo un entrenador que asume perfectamente que el resultado de la ida, sin ser determinante, era una losa muy pesada para una plantilla que en el momento de la verdad no ha dado la talla con jugadores que, en algunos casos, tienen firmados contratos de 100.000 euros para la recién finalizada temporada.

Preguntado sobre las novedades en el equipo titular de David Mateos, Elady y Pallardó, Salmerón explicó su decisión argumentando que «las novedades en el equipo eran para tener más el balón, justo lo que nos faltó en Nueva Condomina, ya que al final lo determinante ha sido el acierto en el área».



Pacheta, «feliz a medias»

La otra cara de la moneda fue José Rojo ´Pacheta´, quien aseguró al final del encuentro que tenía «sentimientos encontrados». Por un lado estaba «feliz y contento» por haber superado la eliminatoria. Pero, por otro, no terminó de gustarle lo que había mostrado su equipo en el terreno de juego. «Estoy sumamente orgulloso de mi equipo y estoy contento por el resultado final, pero no hemos tenido ni el dominio ni el control del partido. El Murcia ha hecho un gran partido y ha sido mejor en muchas situaciones, aunque no hemos sufrido en exceso salvo en las jugadas a balón parado», comentó a la vez que aseguró que «en el global de la eliminatoria hemos sido merecedores de pasar».

El técnico franjiverde destacó que «hemos demostrado pegada y eficacia, aunque en la Nueva Condomina controlamos más el juego. La pegada ha decantado la eliminatoria y somos un equipo que tenemos mucho gol».

El preparador burgalés está convencido de que el partido de ayer va a servir de cara a las próximas eliminatorias. «Los jugadores han aprendido mucho y no han estado fluidos por exceso de responsabilidad. Lo he notado a lo largo de la semana. Había demasiada tensión acumulada y no se han divertido en el campo». A pesar de no haberle gustado del todo lo visto en el campo, Pacheta no vio peligrar la eliminatoria. «Siempre ha estado a dos goles de distancia, pero no hemos disfrutado. Hemos sufrido, no los hemos llevado de un lado a otro como me hubiera gustado, aunque eso es, también, cosa del Murcia, que ha jugado muy bien». El entrenador del Elche espera que una vez que sus futbolistas se han liberado de la tensión de superar la primera ronda y ante un rival de la entidad del Murcia afronten mejor la siguiente..