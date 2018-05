A noventa minutos de la gloria

Los locales se aferran a su calidad en el ataque para remontar le eliminatoria y ascender por primera vez

Es el día que llevan seis años esperando. El 22 de mayo de 2012 el Cartagena perdió la categoría con una derrota en El Arcángel contra el Córdoba. Tras un tortuoso periplo por las catacumbas de la Segunda División B, el conjunto albinegro ya roza con la punta de los dedos el segundo ascenso de su historia. El primero, en 2009, con Paco Jémez en el banquillo, desató el éxtasis y dio paso a la mejor etapa del club cartagenerista. Esta mañana (12:00, Cerro del Espino), en las instalaciones donde se fraguan los éxitos del Atlético de Madrid, el Cartagena saltará al césped a conseguir una victoria o, al menos, un empate que le devuelva al lugar de donde nunca debió salir.

La temporada pasada, las aspiraciones de ascenso se perdieron por el camino en el Miniestadi. El club volvió a resurgir de sus cenizas y rearmó un equipo campeón para estar ante una cita como esta, a un partido de cumplir los sueños de una de las aficiones más numerosas y fieles de la Segunda División B.

No se conoce ni el más mínimo detalle sobre la alineación que dispondrá Alberto Monteagudo. El club ha decidido 'bunkerizar' las sesiones de entrenamiento para no dar ni la más mínima pista a sus oponentes. Ayer entrenaron por última vez en Butarque, el estadio del Leganés, antes de la gran cita. Cristo Martín, por su lesión de larga duración, es el único que no ha viajado con el equipo.

Los demás, en mejor o peor condición, están todos. El once plantea algunas dudas, como la pareja de centrales. Monteagudo le ha dado los galones al venezolano Josua Mejías en las últimas semanas, pero Moisés y Zabaco también rinden al más alto nivel. El sevillano abandonó el partido de ida antes de tiempo por un fuerte golpe en la cabeza, y el burgalés rozó el sobresaliente cuando le sustituyó.

En la medular, Cordero y Chavero son fijos, aunque han llegado a este tramo decisivo con demasiada carga de minutos en las piernas, y están un punto por debajo de su rendimiento durante el resto de la temporada. Presuntamente, Monteagudo armará el centro del campo con otro futbolista, que puede ser Sergio Jiménez o Diego Benito.

En el ataque tiene un sinfín de alternativas: José Gaspar, Hugo Rodríguez, Owusu, Aitor Ruibal, Kuki Zalazar, Dani Abalo... El manchego acostumbra a sorprender con sus apuestas en los costados. Y arriba, lo que tiene es dinamita. Da igual que apueste por uno solo como referencia y se guarde al otro en la recámara, o junte a Aketxe y a Rubén Cruz de inicio para desestabilizar la defensa del Rayo Majadahonda, su principal vía de agua. Tanto el delantero vasco como el ex del Cádiz son una garantía en las grandes citas. Han respondido durante toda la temporada (Rubén Cruz desde que fichó en el mercado de invierno), y el Cartagena espera una nueva heroicidad de sus dos máximos artilleros.

El resultado de la ida (2-1 en el Cartagonova) provoca que haya una multitud de posibles escenarios en el partido de hoy. El Rayo Majadahonda, campeón del grupo I, es capaz de salir a morder o de jugar con paciencia esperando que un fallo del Cartagena les permita marcar el gol que necesitan. Un exiguo 1-0 colocaría a los madrileños en Segunda División por primera vez en su historia. Los de Antonio Iriondo ascendieron por tercera vez a la categoría de bronce hace tres años y es la segunda ocasión en la que juegan la fase de ascenso.

El máximo goleador, suplente

Carles Coto, el extremo zurdo que anotó el tanto del Rayo en la ida, y De Frutos, el habilidoso jugador de banda diestra, son los hombres más peligrosos en el conjunto rayista. Junto a ellos está su máximo realizador, Dani Pichín (con diez goles), aunque suele partir desde el banquillo porque su entrenador prefiere a Dani Martínez en la punta del ataque. De hecho, en el Cartagonova saltó al césped en la segunda mitad. Como dato curioso, los máximos goleadores de los dos equipos no jugaron de inicio en la ida, y está por ver si sucede lo mismo en la vuelta.

Mientras el Rayo Majadahonda puede acusar su inexperiencia en estas lides, el Cartagena juega con esa baza a su favor. El equipo ha sumado al bloque del curso pasado a varios futbolistas con experiencia en Segunda o en fases de ascenso, como es el caso de Rubén Cruz, Chavero o Cordero.

En el partido de ida, el conjunto cartagenerista comprobó que el punto flaco de los rayistas es su solidez defensiva. Aketxe desarboló esa zaga de tres centrales que utilizó Iriondo en la ciudad portuaria. Monteagudo ha advertido durante toda la semana que no saldrá a amarrar el empate, sino que su objetivo es marcar en el Cerro del Espino para anular ese tanto marcado fuera de casa por el Rayo Majadahonda. Si los albinegros son capaces de anotar un segundo gol, el ascenso estaría prácticamente en el bolsillo.

Ninguno de los dos equipos destaca por ser demasiado sobrio o por sacar adelante los partidos defendiendo su ventaja encerrados en su área. Habrá nervios, habrá tensión y habrá mucho en juego: nada menos que una plaza en la división de plata.