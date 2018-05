El descendido Lorca visita al Osasuna con el deseo de ofrecer una buena imagen

El Lorca FC se despide de la Segunda División como visitante esta noche, a las ocho y media, en el estadio Reino de Navarra ante el Osasuna ( LaLiga TV M10). Los albiazules quieren hacerlo de la forma más honrosa posible, compitiendo como lo hicieron en la primera parte del pasado fin de semana ante el Valladolid, y no dando la impresión de ser un equipo endeble como ocurrió en la segunda.

El equipo de Pamplona es noveno en la clasificación, pero solo está a dos puntos de los lugares de promoción de ascenso a Primera División, por lo que hoy se juega mucho. La pasada jornada empataron ante el Numancia (1-1).

El técnico gallego del Lorca, Fabri González,ha dejado en la Ciudad del Sol al meta uruguayo Torgnascioli, que está lesionado, y al defensa Pina, que cumple partido de sanción. Además, Bicoro está con la selección de Guinea y, por decisión técnica, tampoco están en la convocatoria Manue Apeh, Aly Malle, Santi Luque y el argentino Nasuti. Albisua y Asie Villalibre son novedades en la lista de dieciocho.

Fabri dijo en rueda de prensa que «vamos a un escenario bonito y ante uno de los grandes equipos de la categoría. Ellos se juegan mucho, pero nosotros queremos competir y ponérselo difícil. No queremos que nos pase como en la segunda parte ante el Real Valladolid. Lo hicimos muy bien en la primera parte y ese es el Lorca que quiero en el Reyno de Navarra», comentó. El preparador, asimismo, fue preguntado por la continuidad del club: «No sé nada del futuro del Lorca y es una pena. Muchos de estos jugadores van a seguir en Segunda División la próxima temporada. Han acabado muy bien y tienen nivel para ello. A día de hoy no tengo ninguna oferta. Me salió algo recientemente, pero se ha esfumado. Solo pienso en acabar muy dignamente esta temporada», terminó diciendo.