Ascenso a Segunda: ¿realidad o mito?

Sin pretensión de tentar a la suerte, no como algunos imprudentes jugadores que tocan la copa antes de una final, y después de analizar nuestra historia, diría que en Cartagena casi mejor nos olvidamos de los cánones establecidos. Porque más gafes es difícil que vayamos a ser. Así que vamos a transgredir un poquito los códigos, en vísperas de lo que pueda ocurrir este domingo, y a continuación daremos un repaso a los ascensos del fútbol de la ciudad a Segunda División.

Para retrotraernos al primero de ellos debemos dirigirnos a febrero de 1936, en plena II República y con la Guerra Civil a escasos meses vista. Recordemos que la liga nacional se había fundado en 1929 con el propio Efesé como miembro, aunque luego descendiese a las primeras de cambio. El entonces Cartagena Foot-ball Club se proclamaba campeón de la categoría Primera Regional, en la que competían dos equipos más de la ciudad como Gimnástica Abad y Plus Ultra Lisvert, y debía enfrentarse a otro campeón regional para lograr el objetivo. Además, aquella eliminatoria por el ascenso abría la puerta a la siguiente fase del Campeonato de España (Copa del Rey), por lo que poseía doble valor. La ida ante el Villarreal acababa 5-0 en El Almarjal y en la vuelta, pese al ambiente hostil, se aguantaba la renta cayendo por 3-1. Evidentemente no se volvería a jugar en la división de plata hasta finalizada la guerra.

El segundo de los ascensos se producía de forma un tanto particular. Fue en 1949, ya con los campeonatos ligueros jerarquizados de una forma más próxima a la actual. El renombrado Cartagena Club de Fútbol, por imperativo franquista, era encuadrado en el Grupo V de Tercera División, de los seis que existían, y quedaba en tercer lugar por detrás de Albacete y Elche. La promoción esta vez tenía forma de liguilla, frente a otros dos terceros (Mallorca y Linense) más un cuarto que promocionaba para no descender de Segunda (Badalona). El play off se nos daba rematadamente mal, perdiendo en Mallorca o La Línea por 8-0 y 6-1 respectivamente, aunque a la postre se ascendía a Segunda División por reestructuración de la categoría, que iba a contar con dos grupos a partir de la temporada venidera. Noticia que se conocía casi tres semanas después de acabar la promoción, ojo.

Más de diez años después, en junio de 1961, se conseguiría el siguiente. Se trataba de un club distinto, de nombre Club Deportivo Cartagena, que había cambiado su anterior denominación de Unión Deportiva Cartagenera ese mismo mes de enero. Los Amaro, Carriega, Bardají y compañía, dirigidos por Ventura Martínez, quedaron en segundo lugar de Tercera Grupo X, por detrás del Albacete, y dos eliminatorias debían jugar para ascender. El primer cruce sería con el Lugo, quedando sentenciada la ida por un 6-0 aquí y, allí, el 1-1 suponía el definitivo pase de ronda ante el Sestao. Otro gran resultado en casa (3-0) encarrilaba la situación y en el mítico estadio de San Mamés iba a dilucidarse todo. Con mismo final que en Lugo, empate a un gol, se ratificaba el descenso de los vizcaínos y el ascenso de los albinegros a Segunda.

Dos generaciones después se volvían a saborear las mieles, previo paso por categorías regionales a finales de los 70 y la recuperación del nombre primigenio de Cartagena Fútbol Club. Era 1982, en una recién creada Segunda División B que constaba de dos grupos y con un ascenso sin play off. Tan simple como que subían los dos primeros. Dicha temporada sería convulsa, iniciándose con Ignacio Rojas en el banquillo y siendo terminada por Gustavo Silva. Hubo problemas económicos, para variar, pero finalmente se lograba el ascenso en la última jornada de liga gracias al inolvidable gol de José Luis en Torrejón.

Es verdad que haciendo la cuenta anterior comprobaremos que de un ascenso a otro transcurrió la friolera de 21 años, pero no menos cierto es que hasta el siguiente pasaron 27. Ya en 2009, como no hará falta recordar, con otro club distinto, el tercero, y que en su día también estuvo a punto de conseguirlo bajo otro nombre, el de Cartagonova Fútbol Club. De hecho, el pasado jueves se cumplieron 9 años de la gesta en Alcoy, con resultado en la ida de 2-1 y con el gol rival anotado al borde del descanso de falta directa. No digo más.