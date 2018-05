Ana Carrasco logra su segunda 'pole' en el Mundial

La ceheginera Ana Carrasco (Kawasaki) logró ayer la segunda 'pole' consecutiva en el Campeonato del Mundo de Supersport 300. La actual líder de la clasificación saldrá hoy desde la primera posición en parrilla de salida tras lograr en su última vuelta de la Superpole 2 un crono de 1.42.758 en el circuito inglés de Donington Park, que le valió para batir a sus rivales. La española, que en la jornada del viernes no estuvo bien en mojado, demostró ayer que es candidata a ganar su segunda prueba de la temporada al establecer ya el mejor tiempo en la Superpole 1, un hecho que ha ratificado posteriormente.

Ana Carrasco ya logró la victoria hace dos semanas en el circuito de Imola y es la actual líder del Mundial. Suma 48 puntos, tres más que el alemán Luca Grunwald. Tras Carrasco concluyeron ayer los entrenamientos Koen Meuffels (KTM Fortron Junior Team) y Mika Pérez (Kawasaki ParkinGO Team).

«Estoy muy contenta porque no esperaba lograr la 'pole' después de algunas dificultades que tuvimos porque el tiempo estaba un poco loco. No encontré una buena puesta a punto de la moto en la jornada del viernes, así que no terminé muy contenta. Pero el trabajo bien hecho dio resultado y hoy -ayer para el lector- me sentí bastante mejor. Desde la Superpole 1 ya tenía mejores sensaciones y encontré el camino para ser más rápida, y luego la Superpole 2 todo resultó más fácil. Voy a tratar de dar otro paso más para hacer en la carrera el grupo lo más pequeño que pueda e intentar lograr la victoria de nuevo», dijo Carrasco ayer en rueda de prensa tras marcar el mejor registro en los entrenamientos.

La prueba de hoy en Donington Park dará comienzo a las 14.20 horas. Después del acuerdo alcanzado entre la organización del campeonato y Televisión Española, las carreras se podrán ver hasta final de temporada a través de Teledeporte.